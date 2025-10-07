Emisije
Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' u prkosu na izazovu: 'Zamislila sam u glavi da me na cilju čeka tetka'

S ciljem skupljanja pet olimpijskih krugova, od kojih svaki donosi pola kilograma prednosti, kandidati su morali dati sve od sebe u četiri discipline: trčanju na 100 i 1200 metara, bacanju kugle te skoku u dalj

RTL.hr
07.10.2025 22:10

Prva disciplina koja je podigla adrenalin bila je utrka na 100 metara za djevojke. Na startnoj crti našle su se Nena za crveni tim i Marija za plavi. Iako je Nena od početka slovila za favorita, prava drama odvijala se u Marijinoj glavi i nogama. "Zadnji put sam trčala sa sedam, osam godina, kad sam imala manje kila", priznala je Marija prije utrke, svjesna svojih problema sa zglobovima. Bol u nozi bila je toliko jaka da je bila na rubu odustajanja. "Iskreno sam mislila da ću stati radi noge jer me toliko boljela", otkrila je kasnije. Ipak, u ključnom trenutku dogodio se preokret. Ugledavši trenericu Mirnu na cilju, Marija je pronašla snagu. "Nekako sam zamislila u glavi da mi je to tetka... Idem tim putem i uspijet ću!" prkosno je rekla sama sebi i dala sve od sebe do samog kraja.

Marija, Nena, Život na vagi
Marija, Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Iako je Nena pobijedila i donijela crvenima prvi olimpijski krug i pola kilograma prednosti, najveća pobjednica utrke bila je upravo Marija. "Nisam tužna. Crvenima čestitam, a ja sam sama na sebe ponosna što sam to istrčala bez da sam stala", izjavila je kroz osmijeh, dok su joj i članovi suparničkog tima čestitali na nevjerojatnoj borbenosti.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

