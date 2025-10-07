Marija iz 'Života na vagi' u prkosu na izazovu: 'Zamislila sam u glavi da me na cilju čeka tetka'

Prva disciplina koja je podigla adrenalin bila je utrka na 100 metara za djevojke. Na startnoj crti našle su se Nena za crveni tim i Marija za plavi. Iako je Nena od početka slovila za favorita, prava drama odvijala se u Marijinoj glavi i nogama. "Zadnji put sam trčala sa sedam, osam godina, kad sam imala manje kila", priznala je Marija prije utrke, svjesna svojih problema sa zglobovima. Bol u nozi bila je toliko jaka da je bila na rubu odustajanja. "Iskreno sam mislila da ću stati radi noge jer me toliko boljela", otkrila je kasnije. Ipak, u ključnom trenutku dogodio se preokret. Ugledavši trenericu Mirnu na cilju, Marija je pronašla snagu. "Nekako sam zamislila u glavi da mi je to tetka... Idem tim putem i uspijet ću!" prkosno je rekla sama sebi i dala sve od sebe do samog kraja.

Iako je Nena pobijedila i donijela crvenima prvi olimpijski krug i pola kilograma prednosti, najveća pobjednica utrke bila je upravo Marija. "Nisam tužna. Crvenima čestitam, a ja sam sama na sebe ponosna što sam to istrčala bez da sam stala", izjavila je kroz osmijeh, dok su joj i članovi suparničkog tima čestitali na nevjerojatnoj borbenosti.

