Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' više nema izbora - sada i ona mora kuhati: 'Ovo mi je najgora kazna'

Za Mariju, ovaj je zadatak bio sve samo ne dobrodošao. Otvoreno priznajući da joj kuhanje nije jača strana, proglašena je šeficom kuhinje za taj dan, što je doživjela kao svoju najgoru kaznu. Ipak, ono što je započelo kao noćna mora, završilo je kao jedno od najugodnijih iznenađenja tjedna

RTL.hr
03.10.2025 21:45

"Došao je i taj dan da moram pripremati ručak," izjavila je Marija s očitom nervozom. Bez okolišanja, priznala je cijelom timu i trenerima: "Iskreno, ja ne kuham doma, da smo mi načisto. Znači, ovo je moj prvi, ajmo reći, ručak kojeg ću ja ovdje skuhati." 

Strah od neuspjeha bio je opipljiv. Dok su je kamere pratile kako s nesigurnošću barata namirnicama za riblju juhu s povrćem, Marija je iskreno podijelila svoje osjećaje. "Bojim se uopće hoće li ova juha biti jestiva. Nemam pojma što će to biti, ali bojim se," priznala je. Unatoč svemu, odlučila je prihvatiti izazov, dodajući sastojke "ofrlje" i vodeći se onom starom "svega pomalo, pa što bude, bit će". Upravo u trenutku kad su svi pomislili da je Marija potpuni amater u kuhinji, treneri su otkrili iznenađujući detalj – završila je ugostiteljsku školu i čak radila u restoranu svoje tetke. "Da, ali tamo su bile pizze i burgeri," branila se, objašnjavajući kako njezino prethodno iskustvo nema puno veze s pripremom zdrave i kompleksne riblje juhe. No, treneri nisu odustajali, poručivši joj: "Kuhanje je sve to kuhanje."

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Trenutak istine stigao je kada je juha poslužena. Već prvi dojmovi ostalih natjecatelja bili su ohrabrujući. "Lijepo izgleda, a i jako lijepo miriše," komentirao je Domagoj. Nakon prvog zalogaja, lice trenera se ozarilo. "Jako fino!" glasila je presuda. Pohvale su se nastavile nizati: "Pitko, pogotovo ovaj jušni dio je baš onako ukusan. Dobar omjer začina, ostao je onako fini aftertaste u ustima. Za mene jedna prolazna ocjena." U dobrom raspoloženju, dodao je i jednu malu zamjerku: "Ima i kosti, samo da znate." Kolege natjecatelji složili su se s ocjenom. "Ja ću biti iskren, meni je juhica iznimno fina," potvrdio je Domagoj. S olakšanjem i ponosom, Marija je primila pohvale, a treneri su zaključili zadatak riječima: "Položili ste vozački." Tako je dan koji je za Mariju započeo kao "najgora kazna" završio trijumfom. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi marija
Život na vagi

'Tu volju i snagu koju ti imaš, i ja želim imati'! Emotivne poruke ujedinile kandidate: 'Uvijek se sjeti svoje djece i da im treba tata još dugo godina'

Život na vagi

Kandidati 'Života na vagi' prošli dosada najzahtijevniji poligon: 'Želim vam čestitati jer ovo nije mala stvar!'

Moglo bi te zanimati

Izazov koji će otkriti pravo stanje kandidata u 'Životu na vagi': 'Ljudi moji, znate li vi koliko je 10.000 kalorija?'

Gledatelji oduševljeni Dominikovom obitelji: 'Sretno im bilo i neka dječice'

Emotivan susret Kate i kćeri Luce nikoga nije ostavio ravnodušnim: 'Kad sam vidjela da je toliko tužna, malo me je poljuljalo'

Katarina iz 'Života na vagi' zbog kćeri razmišlja o odustajanju, Mirna nudi slamku spasa: 'I sad je ponovno borba. Što napraviti?'

Dominikova supruga tijekom emotivnog susreta s djecom priznala: 'Stiže peta bebica'

'Nisi me slušao': Marija iz 'Života na vagi' ocu priznala sve što ju je tištilo od djetinjstva