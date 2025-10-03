Marija iz 'Života na vagi' više nema izbora - sada i ona mora kuhati: 'Ovo mi je najgora kazna'

"Došao je i taj dan da moram pripremati ručak," izjavila je Marija s očitom nervozom. Bez okolišanja, priznala je cijelom timu i trenerima: "Iskreno, ja ne kuham doma, da smo mi načisto. Znači, ovo je moj prvi, ajmo reći, ručak kojeg ću ja ovdje skuhati."

Strah od neuspjeha bio je opipljiv. Dok su je kamere pratile kako s nesigurnošću barata namirnicama za riblju juhu s povrćem, Marija je iskreno podijelila svoje osjećaje. "Bojim se uopće hoće li ova juha biti jestiva. Nemam pojma što će to biti, ali bojim se," priznala je. Unatoč svemu, odlučila je prihvatiti izazov, dodajući sastojke "ofrlje" i vodeći se onom starom "svega pomalo, pa što bude, bit će". Upravo u trenutku kad su svi pomislili da je Marija potpuni amater u kuhinji, treneri su otkrili iznenađujući detalj – završila je ugostiteljsku školu i čak radila u restoranu svoje tetke. "Da, ali tamo su bile pizze i burgeri," branila se, objašnjavajući kako njezino prethodno iskustvo nema puno veze s pripremom zdrave i kompleksne riblje juhe. No, treneri nisu odustajali, poručivši joj: "Kuhanje je sve to kuhanje."