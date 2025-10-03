Marija iz 'Života na vagi' više nema izbora - sada i ona mora kuhati: 'Ovo mi je najgora kazna'

"Došao je i taj dan da moram pripremati ručak," izjavila je Marija s očitom nervozom. Bez okolišanja, priznala je cijelom timu i trenerima: "Iskreno, ja ne kuham doma, da smo mi načisto. Znači, ovo je moj prvi, ajmo reći, ručak kojeg ću ja ovdje skuhati."
Strah od neuspjeha bio je opipljiv. Dok su je kamere pratile kako s nesigurnošću barata namirnicama za riblju juhu s povrćem, Marija je iskreno podijelila svoje osjećaje. "Bojim se uopće hoće li ova juha biti jestiva. Nemam pojma što će to biti, ali bojim se," priznala je. Unatoč svemu, odlučila je prihvatiti izazov, dodajući sastojke "ofrlje" i vodeći se onom starom "svega pomalo, pa što bude, bit će". Upravo u trenutku kad su svi pomislili da je Marija potpuni amater u kuhinji, treneri su otkrili iznenađujući detalj – završila je ugostiteljsku školu i čak radila u restoranu svoje tetke. "Da, ali tamo su bile pizze i burgeri," branila se, objašnjavajući kako njezino prethodno iskustvo nema puno veze s pripremom zdrave i kompleksne riblje juhe. No, treneri nisu odustajali, poručivši joj: "Kuhanje je sve to kuhanje."
Trenutak istine stigao je kada je juha poslužena. Već prvi dojmovi ostalih natjecatelja bili su ohrabrujući. "Lijepo izgleda, a i jako lijepo miriše," komentirao je Domagoj. Nakon prvog zalogaja, lice trenera se ozarilo. "Jako fino!" glasila je presuda. Pohvale su se nastavile nizati: "Pitko, pogotovo ovaj jušni dio je baš onako ukusan. Dobar omjer začina, ostao je onako fini aftertaste u ustima. Za mene jedna prolazna ocjena." U dobrom raspoloženju, dodao je i jednu malu zamjerku: "Ima i kosti, samo da znate." Kolege natjecatelji složili su se s ocjenom. "Ja ću biti iskren, meni je juhica iznimno fina," potvrdio je Domagoj. S olakšanjem i ponosom, Marija je primila pohvale, a treneri su zaključili zadatak riječima: "Položili ste vozački." Tako je dan koji je za Mariju započeo kao "najgora kazna" završio trijumfom.
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.