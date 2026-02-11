Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o dečku Ivanu i Danu zaljubljenih: 'Uz njega osjećam mir i sigurnost'

Marija Bartulović iz devete sezone 'Života na vagi' otkrila je kako će s dečkom Ivanom provesti Dan zaljubljenih

RTL.hr
11.02.2026 09:26

Marija Bartulović, simpatična kandidatkinja iz Blaca, osvojila je srca publike u devetoj sezoni showa "Život na vagi" svojom iskrenošću i nevjerojatnom upornošću. Iako su se kamere davno ugasile, njezina priča nastavlja inspirirati tisuće ljudi. Nakon što je izgubila više od 50 kilograma, ostvarila je još jedan veliki san – pronašla je ljubavnu sreću uz dečka Ivana, s kojim gradi novu, zdraviju budućnost. Za RTL.hr je sada otkrila kako će provesti prvi zajednički Dan zaljubljenih. 

Marija i Ivan
Marija i Ivan FOTO: Privatni album

"Iskreno, još ne znam gdje ćemo za Valentinovo jer mi je to od Ivana iznenađenje. I baš mi je to posebno, jer volim kad se ljubav pokazuje kroz male, iskrene stvari. Za mene Valentinovo nije u darovima. Nije u velikim planovima, nego u tome da smo jedno uz drugo. Jer Ivan je moje Valentinovo", rekla je Marija. 

Otkrila nam je i kako joj je u vezi.

"Skupa smo tek četiri mjeseca, ali mogu stvarno reći da sam jako sretna. Osjećam mir, sigurnost i neku lijepu toplinu koju dugo nisam imala. Napokon mi je krenulo u životu i imam osjećaj da mi se sve, nakon Života na vagi, nekako posložilo. Zahvalna sam Bogu na svemu tome. I baš zato mi je ovo Valentinovo posebno, jer ga dočekujem s osmijehom i punim srcem", naglasila je. 

Marija i Ivan
Marija i Ivan FOTO: Privatni album

Najsimpatičnija kandidatkinja devete sezone

Podsjetimo, Marija je u show ušla sa 142,5 kilograma, a iz njega izašla kao pobjednica nefinalista, lakša za 45,5 kilograma i bogatija za nagradu od 7.000 €. No, čini se kako je najveća nagrada stigla nekoliko mjeseci kasnije. Krajem prošle godine, na društvenim mrežama je potvrdila da je u sretnoj vezi, a njezin odabranik Ivan ubrzo je postao neizostavan dio njezinih objava koje prate deseci tisuća ljudi.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: Instagram

Zaljubljeni par ne skriva koliko uživa u zajedničkom vremenu. Zajedno su proveli blagdane, a Marija je podijelila i duhovitu anegdotu s božićne tombole u Vrgorcu. "Mare je osvojila nagradu u Životu na vagi, a Ivan na tomboli", napisala je nakon što je njezin dečko osvojio glavnu nagradu od 4.000 €. Sreća ih prati i na putovanjima, pa su tako početkom godine uživali u zimskoj idili Sarajeva.

Sve je to lijepo zaokružilo njezinu borbu s kilogramima koju je opisala kao "ponovno rođenje" i pobjedu nad nesigurnostima koje su je pratile od djetinjstva zbog vršnjačkog nasilja. Danas Marija zrači samopouzdanjem, a podrška partnera Ivana samo je upotpunila njezinu priču o uspjehu, dokazavši da se uz trud i vjeru u sebe zaista sve može postići.

marija bartulović život na vagi marija život na vagi
Život na vagi

Edo iz 'Života na vagi' ostao je prijatelj s trojcem iz 'Života na vagi': 'S vremenom si nam postao otac'

Život na vagi

Nina Martina iz 'Života na vagi' iskreno o poremećaju s kojim se bori: 'Nakon gubitka 62 kg, noge su ostale gotovo iste'

Moglo bi te zanimati

Nina Martina iz 'Života na vagi' iskreno o poremećaju s kojim se bori: 'Nakon gubitka 62 kg, noge su ostale gotovo iste'

Mare iz 'Života na vagi' podijelila novo postignuće koje joj je dugo stvaralo problem: 'Dokazala sam sebi da se uz trud sve može'

Štefica iz 'Života na vagi' se maskirala i oduševila fanove na društvenim mrežama: 'Predobre'

Dominik iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrio da im je stiglo peto dijete: 'Imam najhrabriju ženu na svijetu'

Leonardo iz 'Života na vagi' postao otac! Stigla najljepša vijest nakon velike životne promjene

Mare iz 'Života na vagi' pokazala zavidnu formu: 'Ono kad tetka upregne, nema labavo'