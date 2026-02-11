Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o dečku Ivanu i Danu zaljubljenih: 'Uz njega osjećam mir i sigurnost'

Marija Bartulović , simpatična kandidatkinja iz Blaca, osvojila je srca publike u devetoj sezoni showa "Život na vagi" svojom iskrenošću i nevjerojatnom upornošću. Iako su se kamere davno ugasile, njezina priča nastavlja inspirirati tisuće ljudi. Nakon što je izgubila više od 50 kilograma, ostvarila je još jedan veliki san – pronašla je ljubavnu sreću uz dečka Ivana, s kojim gradi novu, zdraviju budućnost. Za RTL.hr je sada otkrila kako će provesti prvi zajednički Dan zaljubljenih.

"Iskreno, još ne znam gdje ćemo za Valentinovo jer mi je to od Ivana iznenađenje. I baš mi je to posebno, jer volim kad se ljubav pokazuje kroz male, iskrene stvari. Za mene Valentinovo nije u darovima. Nije u velikim planovima, nego u tome da smo jedno uz drugo. Jer Ivan je moje Valentinovo", rekla je Marija.

Otkrila nam je i kako joj je u vezi.

"Skupa smo tek četiri mjeseca, ali mogu stvarno reći da sam jako sretna. Osjećam mir, sigurnost i neku lijepu toplinu koju dugo nisam imala. Napokon mi je krenulo u životu i imam osjećaj da mi se sve, nakon Života na vagi, nekako posložilo. Zahvalna sam Bogu na svemu tome. I baš zato mi je ovo Valentinovo posebno, jer ga dočekujem s osmijehom i punim srcem", naglasila je.