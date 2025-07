Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o Thompsonovom koncertu: 'Oduševila me pozitivna energija'

"Iako nisam puno fotografirala ni snimala kao većina, mogu reći da sam istinski uživala u svakom trenutku. Atmosfera je bila predivna ispunjena snažnim, pozitivnim emocijama koje se teško riječima mogu opisati. Na koncert sam se odlučila svega nekoliko dana ranije. Kada su svi kupovali karte, nisam uspjela doći do svoje. Iskreno, tada me bilo i strah, mediji su stalno pisali o mogućim opasnostima i u jednom sam trenutku odustala. No, kako se dan koncerta približavao, rasla je i moja želja da budem dio svega toga, da osjetim tu energiju i zajedništvo. Ponuda prijateljice Aline da uzmem njezinu kartu viška došla je kao znak i mislim da je to bila jedna od najboljih odluka koje sam mogla donijeti. Dan prije koncerta stigla sam u Zagreb, i već tada me oduševila pozitivna energija ljudi", rekla je Marija iz 'Života na vagi' , koja je na koncert išla u društvu Aline.

"U subotu ujutro grad je bio živ, nasmijan, raspjevan. Hodala sam centrom i promatrala ljude svi su bili u posebnom raspoloženju, s osmijehom na licu. Spontano su pjevali na ulici, zagrljeni, povezani istom emocijom. Bio je to trenutak koji pokazuje koliko glazba uistinu može ujediniti ljude. Kolona koja je kasnije krenula s Glavnog kolodvora prema Hipodromu bila je impresivna. Cijelim putem pjevalo se bez prestanka. U jednom trenutku, dok sam gledala tu rijeku ljudi, osjetila sam snažno zajedništvo koje me podsjetilo na kolonu sjećanja u Vukovaru 18. studenog. Naravno, riječ je o posve različitim okolnostima i emocijama, ali taj osjećaj pripadnosti, povezanosti i zajedničkog cilja bio je snažan i duboko me dirnuo. Bila sam dio nečega što se ne događa često trenutka kada tisuće ljudi dijele isto srce, isti glas, istu emociju. I iako imam samo nekoliko fotografija, uspomene koje nosim u sebi vrijede mnogo više. Taj osjećaj će još dugo živjeti u meni", rekla je Marija, koja će zauvijek pamtiti jednu izvedbu.

"Pjesma Sine moj" bila je vrhunac večeri. More upaljenih baklji, tišina pomiješana s emocijama, i Thompson koji pjeva iz srca, sa suzama koje mu teku niz lice... Taj prizor nas je sve ganuo do srži. To nije bio samo koncert to je bio trenutak koji će ostati urezan u meni zauvijek", zaključila je.