Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o trudnoći i divnoj godini: 'Sve se posložilo na najljepši mogući način'

Marija je za RTL.hr progovorila o trudnoći i godini punoj divnih novosti

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Pobjednica nefinalista devete sezone 'Života na vagi' Marija Bartulović nedavno je na društvenim mrežama podijelila sretnu vijest da očekuje prvo dijete sa svojim zaručnikom Ivanom. Za RTL.hr je progovorila o svojoj trudnoći i jesu li već odabrali ime za bebu.

Kako vam prolazi trudnoća?

Trudnoća mi zasad prolazi prirodno i hvala Bogu sve ide svojim tokom. Ima malo tegoba, ali najvažnije je da je s bebicom sve dobro.

Kako se osjećate?

Osjećam se dobro, hvala na pitanju. Ima dana kada sam malo umorna i iscrpljena, ali sve je to dio trudnoće. Najvažnije je da je sve u redu.

icon-expand icon-close icon-close Marija i Ivan, Život na vagi FOTO: Instagram

Znate li već spol bebe i imate li popis imena?

Još ne znamo spol bebe, odlučili smo da to ostane iznenađenje do samoga kraja. Što se imena tiče, imamo već neke ideje, ali još ništa nismo odlučili. Želimo da sve bude posebno i da nas spol i ime bebe dočekaju kao najljepše iznenađenje.

Kako teku planovi za vaše vjenčanje?

Naravno da razmišljamo o vjenčanju i jako mu se veselimo. Imamo svoje planove, ali zasad neke detalje ipak želimo zadržati za sebe. Najvažnije nam je da taj dan bude poseban, ispunjen ljubavlju, srećom i uspomenama koje ćemo zauvijek pamtiti.

icon-expand Marija, Život na vagi FOTO: Instagram

Ova godina je za vas puna divnih stvari. Prvo zaruke, onda trudnoća. Jeste li očekivali takvu godinu?

Iskreno, nismo ni sanjali da će nam ova godina donijeti toliko lijepih promjena i posebnih trenutaka. Prvo su došle zaruke, a zatim i najljepša vijest da ćemo postati roditelji. Sve se nekako posložilo na najljepši mogući način. Nismo sve planirali, ali vjerujemo da nam je život pripremio baš ono što nam je trebalo. Ovu godinu ćemo zauvijek pamtiti kao jednu od najposebnijih u našem životu.

Ostvaruju li se sve vaše velike želje?