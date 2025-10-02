Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o uklonjenom tumoru: 'U srpnju sam ga napipala...'

Bivša kandidatkinja showa završila je na operaciji, a u srijedu je puštena na kućnu njegu te mora mirovati.

"Riješila sam tumor koji sam imala na trbuhu. U sedmom mjesecu sam ga napipala, ali sam ga ignorirala dok nije buknuo. Kažu da je benigni, ali uskoro ćemo znati u potpunosti jer je poslan na patologiju", rekla je Marij a iz 'Života na vagi'.

"Okej sam, jučer me glava boljela. Pijem antibiotik, a najteže mi pada to mirovanje. Iskreno, nije me ničega strah. Ne mogu utjecati na takvo nešto", rekla je Marija, koja u svemu uvijek pronađe nešto pozitivno.

No, činjenica da mora apstinirati od treninga ju je dotukla.

"Plakala sam kad sam to doznala. Najiskrenije, to mi je najteži dio", naglasila je.

Kaže kako je trenutačno fokusirana na sebe i na to da u potpunosti ozdravi.

