Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o velikom cilju u 2025. godini: 'To jako želim'

''Nas troje se dosta družimo, nekako smo kliknuli i ostali si jako dobri'', priznala je Marija. Rekla je kako za nju više nema izazova u stvarnom svijetu.

''Po izlasku iz showa mogu reći da je bilo izazova, no više ih nema. Prijatelji me i dalje zezaju i nude mi nezdravu hranu, no ja ne posustajem, čak sam im i zahvalna na tim malim provokacijama'', rekla je Marija. Otkrila je i kako je sretno rastavljena.