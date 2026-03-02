Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o zarukama u Međugorju i o tome kad će svadba: 'Otišli smo do kapelice pomoliti se Bogu...'

icon-close

Marija Bartulović, simpatična pobjednica nefinalista devete sezone popularnog showa "Život na vagi", čija je životna priča dirnula gledatelje diljem Hrvatske, proživljava najsretnije dane. Nakon što je u showu pokazala nevjerojatnu snagu volje i ostvarila zapanjujuću fizičku transformaciju, sada ostvaruje i svoje najdublje snove. Krajem veljače ove godine, Marija je s javnošću podijelila predivnu vijest o zarukama s dečkom Ivanom, potvrdivši da je naporan rad na sebi bio uvod u najljepše životno poglavlje.

Prosidba na svetom mjestu kao kruna ljubavi

Za krunu njihove ljubavi, Ivan je odabrao uistinu posebno mjesto. Zaprosio ju je u Međugorju, ispred crkve svetog Jakova, lokaciji koja za Mariju ima duboko duhovno značenje. Sretne vijesti prva je na društvenim mrežama objavila njezina prijateljica koja je također bila u 'Životu na vagi', Marija Novak, a nedugo zatim je i sama Marija potvrdila radostan događaj. Fotografijama zaručničkog prstena dala je do znanja da je njezino srce ispunjeno, a budućnost svjetlija no ikad.

icon-expand Marija i Ivan, Život na vagi FOTO: Privatni album

Srednjoškolska simpatija postala životni oslonac

Ljubavna priča Marije i Ivana nije započela nedavno. Njihovo poznanstvo seže još u srednjoškolske dane, no romansa se rodila tek nakon njezine velike životne prekretnice. Svoju vezu, koja traje otprilike godinu dana, javno su potvrdili u prosincu 2025. godine. Marija u svakoj prilici s ponosom ističe kako joj je Ivan bio ključna podrška u najizazovnijem periodu, onom nakon izlaska iz showa, pomažući joj da održi zdrave navike i ostane na pravom putu. Da je sreća na njihovoj strani, svjedoči i nedavna anegdota kada je Ivan osvojio glavnu nagradu od četiri tisuće eura na božićnoj tomboli u Vrgorcu, što je Marija duhovito prokomentirala: "Ja sam pobijedila u 'Životu na vagi', a on na tomboli."

icon-expand Marija i Ivan, Život na vagi FOTO: Privatni album

Za RTL.hr je sada Marija otkrila kakvi su im planovi oko vjenčanja. "Prosidbu nisam očekivala. Ivan je cijeli dan bio čudan pa se izgubio uz izliku da je nešto zaboravio. Bili smo otisli na ručak i do kapelice pomoliti se Bogu. Nakon toga je rekao da me mora nešto pitati, kleknuo i zaprosio me. Bila sam iznenađena, prevladale su me emocije, rekla sam da i rasplakala se. Nisam očekivala ovakav obrat. Ali Ivan je uz mene bez obzira na kilažu. Zdravlje nam je na prvom mjestu. Razgovarali smo i o vjenčanju i krenut ćemo uskoro s pripremama jer se na sale dugo čeka. A želimo da sve prođe u najboljem redu. Još ne znamo kako cemo ih proslaviti. Još dolazimo k sebi sebi od šoka i uzbuđenja pa ćemo onda o slavlju", napisala nam je Marija.

Put do samopouzdanja i ostvarenja sna