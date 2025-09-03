Marija je odjednom pojela tri cijele pizze! 'Pojela si količinu soli za 18 osoba'

Kandidatkinja Marija u razgovoru s nutricionisticom Martinom Linarić otkrila je poražavajuću činjenicu o svojim prehrambenim navikama.
"Marija, ti si mi u jednom danu pojela tri pizze", rekla joj je.
"Jesam, bila sam gladna. Cijeli dan nisam ništa jela i navečer sam to pojela", rekla je Marija kroz smijeh.
"Ovo danas je potvrda onoga što smo na neki način i pretpostavljali. Da iza velike pretilosti stoji i velika konzumacija hrane", nadovezao se trener Edo.
Poražavajuća je i količina soli koju je pritom unijela.
"Marija u jednom dani si pojela 50 grama soli. Onoliku količinu koliko bi vas 18 trebalo pojesti u jednom danu, Marija je to pojela sama", rekla je Martina.
"Tek sam sada svjesna koliko sam soli unijela u sebe. To je nenormalno. Ja još ne mogu vjerovati", rekla je Marija.
Trener Edo naglasio je da je šokiran.
"Kako to tijelo probavi? U jednu ruku je to fascinantno. Koliko je tijelo čudo prirode da ono, kad ga stavimo pod toliku količinu stresa, opet nađe načina kako da opstane. No, pitanje je do kada?", zaključio je.
