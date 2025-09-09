Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Marija nakon samo tjedan dana u showu: 'Dobila sam mengu nakon dvije i pol godine!'

Promjene se vide i osjećaju! Kandidatkinja iz Blaca otkrila kako joj se tijelo već sada potpuno budi

RTL.hr
09.09.2025 07:00

Neki rezultati se mjere u kilogramima, a neki u - hormonima. Marija, kandidatkinja devete sezone 'Života na vagi', otvoreno je priznala ono što mnoge žene proživljavaju, ali rijetko o tome govore pred kamerama. "Ja se danas osjećam super! Dobila sam nakon dvije i pol godine mengu, što je stvarno super za prvi tjedan", naglasila je.

Promjena prehrane, redovita tjelovježba i stroža rutina očito su imali brzi učinak na Marijin organizam, a to ju je samo dodatno motiviralo. "Od prehrane, treninga, to je sve utjecalo. Sad me manje zatežu i listovi, valjda mi se tijelo naviklo na vježbe." I dok se mnogi bore s vagom, Marija pokazuje da je najvažnije slušati svoje tijelo jer ono često progovori puno prije brojke na ekranu.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

marija život na vagi
Život na vagi

Snežana slomljena iznenađenjem u kući: 'Prihvatili su me bez obzira na moju orijentaciju'

Život na vagi

Zvonimir se slomio kad je vidio slike svoje djece: 'Obje su prvo rekle tata'

Moglo bi te zanimati

Antonija se oprostila u suzama: 'Ne želim se opravdavati, želim ići naprijed'

Emotivni oproštaj Antonije: 'Sad ti je ovo ozbiljno, jer treće prilike nema'

Edo se slomio zbog Antonije: 'Imam osjećaj da si si sama presudila prije dolaska'

Antonija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o ispadanju: 'Nisam iskoristila sve što sam mogla, ali to ne znači da odustajem'

Trenerica Mirna zabrinuta za Zvonimira: 'Podsjeća me na Alinu - ide prema pobjedi, ali ovo je krivi način!'

Ana spašava pse s ulice, a u 'Život na vagi' je došla s jasnim ciljem: 'Želim popraviti sebe i svoje zdravlje'