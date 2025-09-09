Marija nakon samo tjedan dana u showu: 'Dobila sam mengu nakon dvije i pol godine!'

Neki rezultati se mjere u kilogramima, a neki u - hormonima. Marija, kandidatkinja devete sezone 'Života na vagi', otvoreno je priznala ono što mnoge žene proživljavaju, ali rijetko o tome govore pred kamerama. "Ja se danas osjećam super! Dobila sam nakon dvije i pol godine mengu, što je stvarno super za prvi tjedan", naglasila je.

Promjena prehrane, redovita tjelovježba i stroža rutina očito su imali brzi učinak na Marijin organizam, a to ju je samo dodatno motiviralo. "Od prehrane, treninga, to je sve utjecalo. Sad me manje zatežu i listovi, valjda mi se tijelo naviklo na vježbe." I dok se mnogi bore s vagom, Marija pokazuje da je najvažnije slušati svoje tijelo jer ono često progovori puno prije brojke na ekranu.