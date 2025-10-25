Marija nasmijala sve do suza! Kandidatkinja 'Života na vagi' uvela novu sportsku disciplinu - 'trbušni stil'

"Kad sam sebe vidjela, ja sam počela plakati. Same suze su krenule od sebe, što sam ja to sebi napravila", priznala je iskreno. "Sa 25 godina ja sam pretila osoba. Nisam mogla vjerovati, iskreno, da sam to ja. Znači, ja sam bušilica bila. A gle me sad!"

Njezina bolna iskrenost i nevjerica u vlastitu prošlost dirnule su gledatelje, no istovremeno su istaknule nevjerojatnu transformaciju koju je postigla. "Ona osoba koja je došla ovdje ostavila je sebe negdje vanka. A onda je nastala druga Mara. Samo sam se prepolovila", izjavila je s ponosom, svjesna puta koji je prešla.

Ipak, trenutak koji je obilježio večer dogodio se tijekom jednog od najtežih treninga. Dok ju je trenerica Mirna gurala do krajnjih granica, pokušavajući iz nje izvući i posljednji atom snage, Marija je, u pokušaju da opiše vježbu, izgovorila rečenicu koja je postala instant-klasik.