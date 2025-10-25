Emisije
Život na vagi

Marija nasmijala sve do suza! Kandidatkinja 'Života na vagi' uvela novu sportsku disciplinu - 'trbušni stil'

Epizoda je započela emotivnim putovanjem u prošlost. Kandidatima su prikazane snimke s početka njihova sudjelovanja u showu, a suočavanje sa starim verzijama sebe za mnoge je bilo šokantno. Posebno emotivna bila je Marija, koja nije mogla suspregnuti suze

RTL.hr
25.10.2025 14:00

"Kad sam sebe vidjela, ja sam počela plakati. Same suze su krenule od sebe, što sam ja to sebi napravila", priznala je iskreno. "Sa 25 godina ja sam pretila osoba. Nisam mogla vjerovati, iskreno, da sam to ja. Znači, ja sam bušilica bila. A gle me sad!"

Njezina bolna iskrenost i nevjerica u vlastitu prošlost dirnule su gledatelje, no istovremeno su istaknule nevjerojatnu transformaciju koju je postigla. "Ona osoba koja je došla ovdje ostavila je sebe negdje vanka. A onda je nastala druga Mara. Samo sam se prepolovila", izjavila je s ponosom, svjesna puta koji je prešla.

Ipak, trenutak koji je obilježio večer dogodio se tijekom jednog od najtežih treninga. Dok ju je trenerica Mirna gurala do krajnjih granica, pokušavajući iz nje izvući i posljednji atom snage, Marija je, u pokušaju da opiše vježbu, izgovorila rečenicu koja je postala instant-klasik.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

"Nadala sam se da ću se dignuti za deset dana u trbušnom stilu," izjavila je mrtva-ozbiljna, izazvavši provalu smijeha kod trenera i ostalih kandidata. Čak je i sama prasnula u smijeh kad je shvatila što je rekla. "Kad sam čula to, ja zaplakala od smijeha," priznala je kasnije.

Komentatori su se složili da je Marija "slatka jer sve svoje vježbe pakira u svoj rječnik", a "trbušni stil" postao je sinonim za njezinu borbenost i jedinstveni smisao za humor koji je unijela u show. Dok su drugi kandidati uvodili nove rekorde u dizanju utega, Marija je, čini se, uvela potpuno novu sportsku disciplinu.

Edo, Mirna, Domagoj, Dominik, Život na vagi
Edo, Mirna, Domagoj, Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Njezina transformacija nije samo fizička. Trenerica Mirna posvetila joj je dirljive riječi podrške, prepoznavši u njoj probuđenu snagu. "Mare moja, bit će nešto od tebe. Ne da bude, nego već je. Sad se probudilo ono što je dugo uspavano stajalo i to baš vidim u tvojim očima."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Pogledajte nevjerojatnu transformaciju! Nena iz 'Života na vagi' u šoku pred ekranom: 'Kao da su presadili drugo lice na ovo tijelo!'

