Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Marija nastradala zbog Nene: Trenerica Mirna zabrinuta zbog ozljede zgloba!

Neočekivan sudar usred izazova završio je neugodnom ozljedom, Marija sada trenira samo s gornjim dijelom tijela, a zglob je u lošem stanju

RTL.hr
16.09.2025 21:35

Tijekom intenzivnog izazova u 'Životu na vagi' došlo je do nezgodnog trenutka između dviju kandidatkinja Marije i Nene. Iako se radi o nespretnom sudaru, posljedice su bile ozbiljne. Marija je u jednom trenu pala, a uzrok je bio slučajan dodir s Nenom koja ju je nenamjerno spotaknula. "Nena me spotaknula, nije namjerno, slučajno je", rekla je Marija, no otkrila i zabrinjavajuće stanje, zglob koji joj je već ranije stvarao probleme ponovno je stradao. "Ne osjećam više nogu, ona je utrnuta", rekla je.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Trenerica Mirna brzo je reagirala i objasnila situaciju: "Ta oteklina se mora smiriti kako bi se ona mogla nastaviti kretati i opterećivati taj gležanj." Marija će, do daljnjega, nastaviti trenirati samo s gornjim dijelom tijela. Unatoč bolovima, Mirna vjeruje da bi ova ozljeda mogla postati nova točka preokreta: "Nadam se da će se sad još više fokusirati na proces i zagristi još jače."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

marija mirna život na vagi
Život na vagi

Unatoč boli, Mare briljirala na vaganju: 'Uvijek je nasmijana, nikad se ne žali'

Moglo bi te zanimati

Gledatelji razočarani Tamarinim ispadanjem iz 'Života na vagi', društvene mreže prepune podrške: 'Veliki je borac, jako mi je žao'

Tamara misli da nije fer što je ona ispala, prozvala i kandidatkinju koja 'vječito sjedi': Ana se našla prozvanom

Trenerica Mirna tužna zbog Tamarina odlaska: 'Zaista je probijala limite na svakom treningu'

ANKETA Misterij 'Života na vagi': Je li Ana pila vodu i kalkulirala?

Domagoj prozvao Anu zbog spletkarenja: 'Čemu to? Samo unosiš nemir u tim!'

Ivica požalio jer se vratio u 'Život na vagi'? 'Kad me nešto iritira, radije se od toga maknem'