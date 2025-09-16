Marija nastradala zbog Nene: Trenerica Mirna zabrinuta zbog ozljede zgloba!

Tijekom intenzivnog izazova u 'Životu na vagi' došlo je do nezgodnog trenutka između dviju kandidatkinja Marije i Nene. Iako se radi o nespretnom sudaru, posljedice su bile ozbiljne. Marija je u jednom trenu pala, a uzrok je bio slučajan dodir s Nenom koja ju je nenamjerno spotaknula. "Nena me spotaknula, nije namjerno, slučajno je", rekla je Marija, no otkrila i zabrinjavajuće stanje, zglob koji joj je već ranije stvarao probleme ponovno je stradao. "Ne osjećam više nogu, ona je utrnuta", rekla je.

Trenerica Mirna brzo je reagirala i objasnila situaciju: "Ta oteklina se mora smiriti kako bi se ona mogla nastaviti kretati i opterećivati taj gležanj." Marija će, do daljnjega, nastaviti trenirati samo s gornjim dijelom tijela. Unatoč bolovima, Mirna vjeruje da bi ova ozljeda mogla postati nova točka preokreta: "Nadam se da će se sad još više fokusirati na proces i zagristi još jače."

