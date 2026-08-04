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Život na vagi

Marija Novak iz 'Života na vagi' drastično promijenila navike: Pogledajte kako danas izgleda i što sve jede

Iako su se kamere ugasile, Mimi je dokazala da su naučene lekcije o zdravom životu postale njezin trajni svakodnevni stil

RTL.hr
04.08.2026 16:00

Bivša kandidatkinja popularnog RTL-ovog showa 'Život na vagi', simpatična Vukovarka Marija Novak, poznatija kao Mimi, nastavlja inspirirati tisuće ljudi i dugo nakon završetka televizijskog projekta. Na svojim društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz privatnog života, a najnovijom objavom oduševila je sve pratitelje i pokazala da u njezinu rječniku odustajanje jednostavno ne postoji.

Disciplina na prvom mjestu: Broji korake i ne preskače aktivnost

Na svom Instagram profilu Mimi je objavila dirljiv i motivirajući kolaž fotografija koji detaljno prikazuje kako izgleda jedan njezin posvećeni dan. Od ranog jutra i aktivnog boravka u prirodi pa sve do pažljivo balansiranih obroka, Mimi ništa ne prepušta slučaju.

Marija Novak, Život na vagi
Marija Novak, Život na vagi FOTO: Instagram

Posebnu pažnju privukao je screenshot iz aplikacije za praćenje aktivnosti koji otkriva da je u samo jednom danu napravila više od 9300 koraka i prešla preko šest kilometara u prirodi, potrošivši pritom više od 600 kalorija. Uz to, pohvalila se i novim osobnim izazovom podijelivši oznaku "3/61", čime je dala do znanja svojim pratiteljima da je u punom zamahu novog dvomjesečnog plana izgrađivanja još boljih navika.

Marija Novak, Život na vagi
Marija Novak, Život na vagi FOTO: RTL

Tanjur pun zdravlja i osmijeh koji govori više od riječi

Osim redovite fizičke aktivnosti i svakodnevnog hodanja po zelenim stazama, Mimi iznimnu pažnju posvećuje nutritivno bogatoj prehrani. Njezine objave otkrivaju raznolik jelovnik – od laganih mliječnih međuobroka s bademima, svježim borovnicama i posnim sirom, preko obilnih svježih salata, pa sve do ukusnih kuhanih variva s povrćem i nemasnim mesom.

Blistav osmijeh na selfie fotografijama nakon treninga jasno pokazuje koliko se ugodno, poletno i zadovoljno osjeća u vlastitoj koži. Njezin je napredak očigledan, a pozitivan stav i čelična volja iz dana u dan iznova potvrđuju da je Mimi postala prava inspiracija svima koji teže zdravijem i sretnijem životu.

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