Marija Novak iz 'Života na vagi' drastično promijenila navike: Pogledajte kako danas izgleda i što sve jede

Bivša kandidatkinja popularnog RTL-ovog showa 'Život na vagi' , simpatična Vukovarka Marija Novak , poznatija kao Mimi, nastavlja inspirirati tisuće ljudi i dugo nakon završetka televizijskog projekta. Na svojim društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz privatnog života, a najnovijom objavom oduševila je sve pratitelje i pokazala da u njezinu rječniku odustajanje jednostavno ne postoji.

Na svom Instagram profilu Mimi je objavila dirljiv i motivirajući kolaž fotografija koji detaljno prikazuje kako izgleda jedan njezin posvećeni dan. Od ranog jutra i aktivnog boravka u prirodi pa sve do pažljivo balansiranih obroka, Mimi ništa ne prepušta slučaju.

Posebnu pažnju privukao je screenshot iz aplikacije za praćenje aktivnosti koji otkriva da je u samo jednom danu napravila više od 9300 koraka i prešla preko šest kilometara u prirodi, potrošivši pritom više od 600 kalorija. Uz to, pohvalila se i novim osobnim izazovom podijelivši oznaku "3/61", čime je dala do znanja svojim pratiteljima da je u punom zamahu novog dvomjesečnog plana izgrađivanja još boljih navika.

Osim redovite fizičke aktivnosti i svakodnevnog hodanja po zelenim stazama, Mimi iznimnu pažnju posvećuje nutritivno bogatoj prehrani. Njezine objave otkrivaju raznolik jelovnik – od laganih mliječnih međuobroka s bademima, svježim borovnicama i posnim sirom, preko obilnih svježih salata, pa sve do ukusnih kuhanih variva s povrćem i nemasnim mesom.

Blistav osmijeh na selfie fotografijama nakon treninga jasno pokazuje koliko se ugodno, poletno i zadovoljno osjeća u vlastitoj koži. Njezin je napredak očigledan, a pozitivan stav i čelična volja iz dana u dan iznova potvrđuju da je Mimi postala prava inspiracija svima koji teže zdravijem i sretnijem životu.