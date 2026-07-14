Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Marija Novak iz 'Života na vagi' pokazala prsten i podijelila sretne vijesti: 'Ne mogu sakriti ponos'

Prijateljstva, podrška i velike životne promjene ono su što gledatelje godinama veže uz omiljeni RTL-ov show 'Život na vagi'. No, osim osobnih transformacija kandidata, javnost s velikim zanimanjem prati i sve važne trenutke iz njihovih privatnih života nakon što se ugase kamere

RTL.hr
14.07.2026 11:00

Mimi je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj u prvom planu blista prekrasan zaručnički prsten na ruci, a uz nju je priložila iznimno emotivan status koji je njezine brojne pratitelje na prvu ostavio u pozitivnom šoku.

"Službeno je..."

U svom prepoznatljivom, šaljivom i uvijek vedrom tonu, Mimi je objavu započela rečenicom koja je mnoge odmah natjerala da pomisle kako je upravo ona napravila veliki životni korak:

"Službeno je: netko je napokon pristao trpjeti moju sestru do kraja života! Šalim se, naravno, znate da vas volim najviše na svijetu i ne mogu sakriti ponos."

Bivša kandidatkinja je u nastavku otkrila kako su u pitanju ipak zaruke njezine voljene sestre. No, sreća i ponos koje osjeća zbog ovog događaja u obitelji nimalo nisu manji.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Dirljiva poruka za buduće mladence

Mimi je sestri i njezinom odabraniku uputila predivne riječi podrške koje su raznježile sve njezine pratitelje i još jednom pokazale koliko je emotivna i privržena obitelji:

"Draga moja sestro, gledati te kako rasteš i postaješ žena kakva si danas bila je privilegija, ali gledati te ovako sretnu i zaljubljenu je najljepši osjećaj na svijetu. Od srca vam čestitam na zarukama! Neka vam ovaj korak bude tek početak najljepše zajedničke avanture. Čuvajte jedno drugo, volite se kroz sve dane koji dolaze i gradite svoj svijet s puno strpljenja i smijeha. Živjeli budući mladenci!"

Dok se obitelj priprema za veliko svadbeno slavlje, Mimi je još jednom dokazala da su njezina iskrenost i toplina razlog zašto je ostala jedna od najdražih kandidatkinja u povijesti ovog projekta.

život na vagi marija novak mimi život na vagi
Život na vagi

Štefica iz 'Života na vagi' otputovala u Međugorje, objavila fotografije s hodočašća

Život na vagi

Sjećate se trenutka kada su Silvija i Mislav priznali svima u showu da su zajedno? Edo nije bio oduševljen, a sada su postali roditelji

Moglo bi te zanimati

Silvija iz 'Života na vagi' nakon rođenja kćerkice za RTL.hr otkriva prve dojmove: 'Nisam znala da Mislav ima toliko ljubavi...'

'Život na vagi' spojio ih za cijeli život! Alina dirljivom objavom čestitala rođendan Mariji Novak: 'Neka te u životu prate samo dobri ljudi'

Sretan rođendan, Mimi! Marija Novak iz 'Života na vagi' ne skida osmijeh s lica: 'Zaljubljena sam, sretna i stabilna'

Tamara iz 'Života na vagi' pokazala rezultat velike transformacije i oduševila ljetnom linijom

Leo i Jure iz 'Života na vagi' prije godinu dana postali su vjenčani kumovi: 'Bolje nije moglo biti'

Sjećate se trenutka kada su Silvija i Mislav priznali svima u showu da su zajedno? Edo nije bio oduševljen, a sada su postali roditelji

Pročitaj na Net.hr
Nakon naporne sezone Dajana Čuljak otkrila planove za ljeto i priznala što joj se dogodilo na moru
Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?