Marija Novak iz 'Života na vagi' pokazala prsten i podijelila sretne vijesti: 'Ne mogu sakriti ponos'

Mimi je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj u prvom planu blista prekrasan zaručnički prsten na ruci, a uz nju je priložila iznimno emotivan status koji je njezine brojne pratitelje na prvu ostavio u pozitivnom šoku.
"Službeno je..."
U svom prepoznatljivom, šaljivom i uvijek vedrom tonu, Mimi je objavu započela rečenicom koja je mnoge odmah natjerala da pomisle kako je upravo ona napravila veliki životni korak:
"Službeno je: netko je napokon pristao trpjeti moju sestru do kraja života! Šalim se, naravno, znate da vas volim najviše na svijetu i ne mogu sakriti ponos."
Bivša kandidatkinja je u nastavku otkrila kako su u pitanju ipak zaruke njezine voljene sestre. No, sreća i ponos koje osjeća zbog ovog događaja u obitelji nimalo nisu manji.
Dirljiva poruka za buduće mladence
Mimi je sestri i njezinom odabraniku uputila predivne riječi podrške koje su raznježile sve njezine pratitelje i još jednom pokazale koliko je emotivna i privržena obitelji:
"Draga moja sestro, gledati te kako rasteš i postaješ žena kakva si danas bila je privilegija, ali gledati te ovako sretnu i zaljubljenu je najljepši osjećaj na svijetu. Od srca vam čestitam na zarukama! Neka vam ovaj korak bude tek početak najljepše zajedničke avanture. Čuvajte jedno drugo, volite se kroz sve dane koji dolaze i gradite svoj svijet s puno strpljenja i smijeha. Živjeli budući mladenci!"
Dok se obitelj priprema za veliko svadbeno slavlje, Mimi je još jednom dokazala da su njezina iskrenost i toplina razlog zašto je ostala jedna od najdražih kandidatkinja u povijesti ovog projekta.