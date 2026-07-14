Marija Novak iz 'Života na vagi' pokazala prsten i podijelila sretne vijesti: 'Ne mogu sakriti ponos'

Mimi je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj u prvom planu blista prekrasan zaručnički prsten na ruci, a uz nju je priložila iznimno emotivan status koji je njezine brojne pratitelje na prvu ostavio u pozitivnom šoku.

U svom prepoznatljivom, šaljivom i uvijek vedrom tonu, Mimi je objavu započela rečenicom koja je mnoge odmah natjerala da pomisle kako je upravo ona napravila veliki životni korak:

"Službeno je: netko je napokon pristao trpjeti moju sestru do kraja života! Šalim se, naravno, znate da vas volim najviše na svijetu i ne mogu sakriti ponos."

Bivša kandidatkinja je u nastavku otkrila kako su u pitanju ipak zaruke njezine voljene sestre. No, sreća i ponos koje osjeća zbog ovog događaja u obitelji nimalo nisu manji.