Marija Novak iz 'Života na vagi' za RTL.hr o planovima za ljeto, ekipi iz showa i partneru: 'Znamo se još iz srednje škole, a sad smo se i uselili zajedno!'

Omiljena Vukovarka Marija Novak (Mimi) nakon teških životnih drama, razvoda i zdravstvenih borbi ne skriva sreću. Ekskluzivno za RTL.hr otkriva sve o svom 'princu', velikoj životnoj prekretnici, ali i ljetnim planovima s kandidatima iz showa

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Marija Novak (Mimi), koja je svojom iskrenošću i vedrim duhom osvojila gledatelje osme sezone showa 'Život na vagi', ponovno ima ogroman razlog za slavlje. Nakon što je njezina posljednja objava na društvenim mrežama potaknula lavinu šuškanja o novoj ljubavi, odlučili smo doznati o čemu je riječ. Samo za RTL.hr, Mimi je potpuno otvoreno progovorila o sretnoj vezi koja traje već dugo, suživotu s njezinim 'princom', ali i planovima za radno ljeto ispunjeno posjetima dragih prijatelja iz showa.

Na društvenim mrežama ste uvijek maksimalno iskreni i bez filtera, zbog čega vas ljudi obožavaju. Kakve poruke najčešće dobivate u zadnje vrijeme i osjećate li da ste inspiracija drugima?

Hvala vam na tim riječima, to mi stvarno puno znači. U moru savršenih i filtriranih života na mrežama, ja jednostavno ne znam drugačije nego biti 'ja'. U zadnje vrijeme najviše dobivam poruke podrške od žena koje prolaze kroz slične borbe bilo da je riječ o kilogramima, zdravlju ili nekim životnim prekretnicama. Kad mi netko napiše da mu je moj story ili post popravio dan ili dao snagu da krene na trening, nema sretnije od mene. Ne šetam okolo s misli da sam 'velika inspiracija', ali ako moja iskrenost pomogne makar jednoj osobi, ja sam svoj cilj ispunila.

icon-expand Marija (Mimi), Život na vagi FOTO: RTL

Objavili ste nedavno fotku koja je potaknula šuškanja, pa moramo izravno pitati - ima li to netko novi i poseban u vašem životu? Jeste li nam ponovno zaljubljeni?

Ha-ha, drago mi je da pratite detalje! Zapravo, dečko uopće nije nov, u sretnoj smo vezi već više od godinu i pol dana. Sjećate se sigurno onih fotografija iz Varaždina o kojima se pisalo? E pa, to je i dalje moj isti princ, samo što mi jako dobro ide skrivanje i čuvanje privatnosti kad to želim. Zaljubljena sam, sretna i stabilna, što se vjerojatno vidi i na meni.

Možete li nam otkriti barem neku sitnicu, kako ste se upoznali i čime vas je osvojio?

Zapravo se znamo još iz srednje škole, ali život nas je nakon toga odveo na različite strane. Kad smo se ponovno spojili nakon svih tih godina, sve je nekako išlo potpuno prirodno i odmah smo kliknuli. Osvojio me svojom jednostavnošću, time što je predivna podrška i što je bio uz mene u svim mojim fazama. Toliko nam je lijepo i prirodno skupa da smo prije otprilike četiri mjeseca napravili i onaj veliki korak uselili smo se zajedno. Suživot nam je predivan, odlično funkcioniramo i to mi je trenutno najveći mir i vjetar u leđa.

icon-expand Marija Novak, Život na vagi FOTO: Instagram

Stiglo nam je ljeto u punom smislu. Kakvi su planovi za ove tople mjesece?

Moje ljeto će ove godine biti prvenstveno radno. Naime, u veljači sam promijenila posao i vratila se u trgovinu, što je moja velika ljubav, tako da nemam klasični godišnji odmor. Ipak, planova ne nedostaje! Ljeto mi donosi čak dvoje svatova kojima se jako veselim, a slobodno vrijeme provodit ću radeći na sebi trenirajući, hodajući i, naravno, kupajući se na našoj Vukovarskoj Adi. Za dobar ljetni đir i punjenje baterija ne moram ići daleko.

Znamo da ste ostali u odličnim odnosima s nekim kandidatima 'Života na vagi'. Stignete li se družiti s obzirom na ljetne obveze?

Baš imam u planu da mi uskoro u posjet dođu Alina i njezin suprug, a u kolovozu mi stiže i Tomo, ako Bog da. Jako se veselim što ćemo se okupiti ovdje kod mene, malo podružiti, podijeliti novosti.

icon-expand Mimi, Domagoj, Alina, Život na vagi FOTO: Instagram

Prošli ste kroz težak period - od showa, razvoda, pa do zdravstvenih borbi, a sada izgledate sretnije nego ikad. Što biste poručili svima koji nakon teških životnih padova možda gube vjeru da ih čeka nešto predivno?

Poručila bih svima i curama i dečkima koji me prate i čija mi podrška nevjerojatno puno znači da nikada, ali baš nikada ne odustaju od sebe. Padovi su sastavni dio života. I sama sam imala trenutke kad sam mislila da ne mogu dalje i kad je sve izgledalo sivo, bez obzira na to radi li se o zdravlju, ljubavi ili općenito životnim krizama. Ali tek kad dotakneš dno, shvatiš koliko si zapravo jak. Svaki kraj je ujedno i novi početak. Uzmite si vremena koliko vam treba, odbolujte, a onda podignite glavu i krenite naprijed. Svi zaslužujemo biti sretni, a život ima čudesan način da posloži stvari baš onako kako treba onda kad se najmanje nadate.

icon-expand Marija, Život na vagi FOTO: RTL

'Tek kad dotakneš dno, shvatiš koliko si zapravo jak'