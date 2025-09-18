Marija otkrila da je zbog 'Života na vagi' ostavila dečka: 'Tu se ne pitaš ti, pitam se ja'

Pred kandidatima, trenerima i voditeljicom, Marija je otvoreno podijelila svoju emotivnu priču, onu o vezi koja nije preživjela njen ulazak u 'Život na vagi' . "Ovako, ja sam imala momka. S njim sam prekinula, trebalo nam je biti godinu dana. Dosta smo se svađali, nisam to nikome puno govorila. Nije mi bio podrška oko ulaska u ovaj show, govorio je da ne može bez mene, a ja sam rekla, pa najbolje da prekinemo. Što ćemo odugovlačiti, nema smisla," priznala je Marija.

Dodala je i da je nakon što je upala u show, jasno postavila stvari: "Tu se ne pitaš ti, pitam se ja. Ako ti ne daješ podršku voljenoj osobi, nema smisla." Nakon njene ispovijesti, svi prisutni, trenerica, kandidati i voditeljica pružili su joj podršku i dali joj do znanja da je donijela ispravnu odluku.

