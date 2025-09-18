Emisije
Život na vagi

Marija otkrila da je zbog 'Života na vagi' ostavila dečka: 'Tu se ne pitaš ti, pitam se ja'

U emotivnom razgovoru Marija je otkrila da je veza s bivšim dečkom pukla jer nije imao razumijevanja ni podrške za njen ulazak u show

RTL.hr
18.09.2025 22:00

Pred kandidatima, trenerima i voditeljicom, Marija je otvoreno podijelila svoju emotivnu priču, onu o vezi koja nije preživjela njen ulazak u 'Život na vagi'. "Ovako, ja sam imala momka. S njim sam prekinula, trebalo nam je biti godinu dana. Dosta smo se svađali, nisam to nikome puno govorila. Nije mi bio podrška oko ulaska u ovaj show, govorio je da ne može bez mene, a ja sam rekla, pa najbolje da prekinemo. Što ćemo odugovlačiti, nema smisla," priznala je Marija.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Dodala je i da je nakon što je upala u show, jasno postavila stvari: "Tu se ne pitaš ti, pitam se ja. Ako ti ne daješ podršku voljenoj osobi, nema smisla." Nakon njene ispovijesti, svi prisutni, trenerica, kandidati i voditeljica pružili su joj podršku i dali joj do znanja da je donijela ispravnu odluku.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

