Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Marija otkrila kako izgleda njezin život: 'Hranu gutam. Pojedem sedam punjenih paprika'

Marija iz 'Života na vagi' kaže kako ima problem sa samokontrolom kad je hrana u pitanju

RTL.hr
02.09.2025 16:00

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

marija život na vagi
Život na vagi

Dominik za RTL.hr o svojim ciljevima u 'Životu na vagi': 'Volio bih obući stare tenisice i ponovno zaigrati košarku'

Život na vagi

Josipa za RTL.hr o 'Životu na vagi': 'Što je tri mjeseca u odnosu na idućih 30 godina?'

Moglo bi te zanimati

Potresna istina za Katarinu! Liječnički nalazi su obeshrabrujući: 'Ne vidimo srce...'

Zoran stao na vagu i priznao: 'Teško je prihvatiti moj stil života'

Josipa stala na vagu i ispričala svoju tešku sudbinu: 'Rekao mi je da će me ostaviti ako prijeđem određenu kilažu'

Zvonimir potrčao do cilja, Kate ganula sve - prva epizoda donijela suze, smijeh i neizvjesnost!

Marija iz 'Života na vagi' je čista pozitiva, a za RTL.hr kaže: 'Želim postati majka i nositi haljinu koju nikada nisam obukla'

Cilj je jasan! Zvonimir za RTL.hr otkrio planove u 'Životu na vagi': 'Vidim se u finalu, igram na pobjedu'