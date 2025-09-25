Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Marija pojela četiri kapule za večeru: 'Ne znam što mi je bilo!'

Nutricionistica Martina iznenada je stigla u kamp kako bi provjerila koliko se kandidati doista pridržavaju zadanog jelovnika, a ono što je čula šokiralo ju je. Od 'pucanja na kapulu' do večere od četiri glavice luka

RTL.hr
25.09.2025 22:15

Nakon burnog tjedna punog iskušenja, janjetine i dilema, kandidati 'Života na vagi' dobili su nenajavljen posjet, nutricionistica Martina odlučila je provjeriti kako im ide s jelovnicima. Prvi na tapeti bili su Marija, Domagoj i Zvonimir. "Ja nisam takla janje", ponosno je izjavila Marija, no odmah nakon toga priznala nešto neočekivano: "Ne znam što mi je bilo, ali cijeli tjedan me pucala kapula. Doslovno sam jela glavice luka za večeru." Nutricionistica nije mogla vjerovati: "Mare, četiri kapule za večeru? Time nisi šokirala organizam?!", upitala je Martina pa objasnila: "Definitivno se ne bih složila da je super izbor pojesti tri ili četiri kapule navečer. To može izazvati preveliko lučenje želučane kiseline, što remeti san, pa dolazite neispavani na trening... Sve se to vrti u krug."

Martina i Marija, Život na vagi
Martina i Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Ni Domagoj ni Zvonimir nisu prošli bez kritike. S obzirom na janjetinu i ishitrene prehrambene izbore, Martina ih je podsjetila na ono osnovno: "Pratite svoje jelovnike. Nisu tu bezveze. Ili da vas ostavim bez jelovnika?" Domagoj je odmah reagirao: "Ne, ne, ne!"

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

nutricionistica marija život na vagi
Život na vagi

Crveni tim odlučio tko dobiva imunitet: 'Uopće nema dvojbe - to je definitivno Nena!'

Život na vagi

Domagoj se do zadnje sekunde borio za imunitet: 'Riješili smo cijelo janje, ostale su samo kosti i hrskavica!'

Moglo bi te zanimati

Ivan jauče od boli, Edo ga ne pušta: 'Za grč uvijek imam rješenje'

Plavi tim ne skida osmijeh s lica, ali netko mora napustiti show: 'Volim nasmijavati ljude!'

'Idem doma!' - Katarina se slomila usred izazova: 'Ne volim kad me se ide na nešto nagovarati!'

Dominik iz 'Života na vagi' poručio suigračima: 'Okrećete se nekome tko nije ni blizu mog nivoa!'

Dominik o Ani u 'Životu na vagi': 'U stvarnom životu ne bih je ni primijetio, a kamoli se družio s njom!'

Alkoholni incident u 'Životu na vagi': 'Preuzimam odgovornost... i da, vrijedilo je!'