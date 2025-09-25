Marija pojela četiri kapule za večeru: 'Ne znam što mi je bilo!'

Nakon burnog tjedna punog iskušenja, janjetine i dilema, kandidati 'Života na vagi ' dobili su nenajavljen posjet, nutricionistica Martina odlučila je provjeriti kako im ide s jelovnicima. Prvi na tapeti bili su Marija, Domagoj i Zvonimir. "Ja nisam takla janje", ponosno je izjavila Marija , no odmah nakon toga priznala nešto neočekivano: "Ne znam što mi je bilo, ali cijeli tjedan me pucala kapula. Doslovno sam jela glavice luka za večeru." Nutricionistica nije mogla vjerovati: "Mare, četiri kapule za večeru? Time nisi šokirala organizam?!", upitala je Martina pa objasnila: "Definitivno se ne bih složila da je super izbor pojesti tri ili četiri kapule navečer. To može izazvati preveliko lučenje želučane kiseline, što remeti san, pa dolazite neispavani na trening... Sve se to vrti u krug."

Ni Domagoj ni Zvonimir nisu prošli bez kritike. S obzirom na janjetinu i ishitrene prehrambene izbore, Martina ih je podsjetila na ono osnovno: "Pratite svoje jelovnike. Nisu tu bezveze. Ili da vas ostavim bez jelovnika?" Domagoj je odmah reagirao: "Ne, ne, ne!"

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.