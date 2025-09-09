Marija pokazala haljinu iz vremena kad je imala 75 kg, Ivica jaknu koju godinama ne može obući: 'To boli'

Na zadatku su morali donijeti jedan predmet iz prošlosti, nešto što ih podsjeća na vremena kad su bili zadovoljni svojim tijelom i osjećali se dobro u svojoj koži. "Donijeli smo predmete koji će nas motivirati i koji nas podsjećaju na vremena kad smo bili sretni u svojoj koži", rekla je Josipa, najavljujući dirljive trenutke. Marija je pred kamerama pokazala haljinu koju je nosila u najsretnijem periodu svog života kad je, kaže, imala 75 kilograma. "Donijela sam haljinu. Super mi je stajala, nosila sam je sa svojih 75 kg. Danas više ne mogu naći ništa u butizima, trebaju šiti po meni. To boli."

A onda je red došao na Ivicu, koji je iz svoje torbe izvukao predmet s posebnom vrijednošću, jaknu svog vatrogasnog društva. "Moj DVD mi je to poklonio, ali unazad četiri godine više je ne mogu obući. Fali mi jako malo.Vatrogastvo mi je velika ljubav i želja mi je vratiti se u to odijelo. Da ga nosim ponosno kao nekad."

