Život na vagi

Marija pokazala haljinu iz vremena kad je imala 75 kg, Ivica jaknu koju godinama ne može obući: 'To boli'

U 'Životu na vagi' kandidati su pokazali najemotivnije uspomene, predmete iz dana kada su bili sretni u vlastitoj koži

RTL.hr
09.09.2025 14:00

Na zadatku su morali donijeti jedan predmet iz prošlosti, nešto što ih podsjeća na vremena kad su bili zadovoljni svojim tijelom i osjećali se dobro u svojoj koži. "Donijeli smo predmete koji će nas motivirati i koji nas podsjećaju na vremena kad smo bili sretni u svojoj koži", rekla je Josipa, najavljujući dirljive trenutke. Marija je pred kamerama pokazala haljinu koju je nosila u najsretnijem periodu svog života kad je, kaže, imala 75 kilograma. "Donijela sam haljinu. Super mi je stajala, nosila sam je sa svojih 75 kg. Danas više ne mogu naći ništa u butizima, trebaju šiti po meni. To boli."

Ivica i Nena, Život na vagi
Ivica i Nena, Život na vagi FOTO: RTL

A onda je red došao na Ivicu, koji je iz svoje torbe izvukao predmet s posebnom vrijednošću, jaknu svog vatrogasnog društva. "Moj DVD mi je to poklonio, ali unazad četiri godine više je ne mogu obući. Fali mi jako malo.Vatrogastvo mi je velika ljubav i želja mi je vratiti se u to odijelo. Da ga nosim ponosno kao nekad."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Ema se slomila pred starim fotografijama: 'Ne sjećam se kakav je osjećaj biti u tom tijelu'

Život na vagi

Tamara i Ivica zakuhali trening! 'Volim ga bockati, trening je bolji kad smo nasmijani'

