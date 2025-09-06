Marija se rasplakala kad je vidjela brojku na vagi: 'Ne mogu vjerovati što su ova hrana i treninzi napravili od mene!'

Izgubila je točno 5 kilograma, a njezina početna kilaža bila je 142,5 kg. "Ne znam kad sam do ovog broja došla, ne mogu vjerovati. Šta uradi ova hrana i treninzi od mene," rekla je kroz suze, dok je trenerica Mirna s ponosom gledala njezin rezultat na vaganju. Dokaz je da se trud, disciplina i nova rutina isplate. "Lijepo je vidjeti na tabli da si 5 kila u minusu," rekla joj je trenerica Mirna. "Trudit ću se ovih dana da to još bude bolje."

Marija, koja se i ranije emotivno otvorila o izazovima s kilažom, ovoga puta je pokazala da se njezina priča mijenja.