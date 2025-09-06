Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Marija se rasplakala kad je vidjela brojku na vagi: 'Ne mogu vjerovati što su ova hrana i treninzi napravili od mene!'

Nakon samo tjedan dana u kući 'Života na vagi', Marija iz Blaca stala je na vagu, a kad se brojka pojavila, rasplakala se

RTL.hr
06.09.2025 18:00

Izgubila je točno 5 kilograma, a njezina početna kilaža bila je 142,5 kg. "Ne znam kad sam do ovog broja došla, ne mogu vjerovati. Šta uradi ova hrana i treninzi od mene," rekla je kroz suze, dok je trenerica Mirna s ponosom gledala njezin rezultat na vaganju. Dokaz je da se trud, disciplina i nova rutina isplate. "Lijepo je vidjeti na tabli da si 5 kila u minusu," rekla joj je trenerica Mirna. "Trudit ću se ovih dana da to još bude bolje."

Marija, koja se i ranije emotivno otvorila o izazovima s kilažom, ovoga puta je pokazala da se njezina priča mijenja.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

marija život na vagi
Život na vagi

Domagoj je najteži kandidat 'Života na vagi', a na vaganju je rasturio: 'Želim se prepoloviti i biti sretniji samim sobom'

Život na vagi

Ivana otkrila naviku koja ju je dovela do 137,7 kg: 'Četiri bijele kave dnevno s hrpom šećera'

Moglo bi te zanimati

Što će se dogoditi u novoj epizodi 'Života na vagi'? Evo tko će oduševiti na vaganju!

Trener Edo ponosan na svoj tim u 'Životu na vagi': 'Za ovu avanturu trebaš biti barem malo lud'

Samanta iz 'Života na vagi' dala podršku prijateljici Antoniji: 'Umjesto da sudimo, možda je vrijeme da pokažemo malo više empatije'

Večeras prvi kandidat napušta 'Život na vagi'!

Ivana iz 'Života na vagi' za RTL.hr priznaje: 'Fali mi puno samopouzdanja. Nadam se da ću ga ovdje uspjeti izgraditi'

Katarina za RTL.hr otkrila potresnu istinu: 'Gibanje mi se svelo na nulu'