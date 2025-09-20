Emisije
Život na vagi

Marija se slomila: 'Boli kao staklo u nozi!', Mirna: 'Kad vidim njezine suze, znam da je ozbiljno'

Trenerica Mirna: 'Kad vidim nju uplakanu, znam da je ušla u crveno...'

RTL.hr
20.09.2025 08:30

Toliko boli, a ipak ne odustaje. Marija iz plavog tima, poznata po humoru i borbenosti, ovog se puta slomila. "Ne mogu vam opisati tu bol. Kao da hodate po staklu, i zabija vam se u nogu. To je užas", rekla je Marija. Trenerica Mirna odmah je reagirala i uz savjet kako da olakša zglob, hladna kupka u bazenu, pokušala je podići Marijin duh: "Nemoj mi tu sama ko pače malo... Boli me srce kad ju gledam ovako tužnu i uplakanu. Ona nije netko tko odustaje i negoduje, i zato kad njoj vidim suze znam da je ozbiljno."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

