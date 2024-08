Marija želi pokazati svima da je promjena moguća: 'Vrijeđali su me, ali sigurna sam da ću zavoljeti svoje tijelo'

Naučena sam na svoje tijelo takvo kakvo je. Ne volim ga, ali nije da ga se sramim. I to će se uskoro promijeniti jer uz pomoć ovog procesa, sigurna sam da ću zavoljeti svoje tijelo. Želim promijeniti prehranu i naučiti se zdravo hraniti, a tako ću promijeniti i izgled", kaže simpatična 25-godišnjakinja, ne skrivajući kako su je u školi često vrijeđali zbog debljine, što su radili i njezini najuži članovi obitelji, no Marija im nikome ništa ne uzima za zlo. Moja motivacija za prijavu u 'Život na vagi' su moje bake koje su me na neki način vrijeđale zbog kilograma i govorile mi da neću moći imati djecu zbog toga", objašnjava Marija koja bi u budućnosti voljela postati majka, a ostalima koji je ne podržavaju poručuje: Nisam sklona zamjeranju. Ne mogu negativnim ljudima zamjeriti što su takvi, od njih se samo maknem."