Marijana Batinić pohvalila impresivnu transformaciju Josipe iz 'Života na vagi': 'Odustajanje joj nikad nije bilo opcija'

Kilograme je počela dobivati kada se udala i doselila k svom suprugu jer tada nikog nije poznavala te je bila stalno kod kuće i dobila 50 kilograma. Najveća podrška za prijavu u 'Život na vagi' bio joj je njezin 22 godine stariji suprug Boris. "Da nema njega, bilo bi me sram prijaviti se u show, on je moj najveći oslonac", ispričala je tada Josipa.

Senjanka je nastavila svoju borbu s kilogramima nakon završetka showa te je priznala da je povratak u stvarnost bio težak. "Nije isto biti u izolaciji i vani - vani je sve dostupno od hrane i pića", istaknula je Josipa. Objasnila je kako 50 posto onoga što je naučila u 'Životu na vagi' primjenjuje i danas. "Nakon izlaska iz showa išla sam u teretanu, ali to nije potrajalo. Uvijek mi je bilo draže da me trener ili kolege ispravljaju ako pogrešno radim neku vježbu i zato sam brzo odustala od teretane. Naposljetku sam pronašla što je najbolje za mene - ne treniram, samo hodam. Ali jako puno hodam. Obavezno dvaput na dan, rijetko kada samo jednom odem. I to najradije radim sama. To je moje vrijeme i samo se posvetim sebi. Odem ponekad i s društvom, ali to nije moja rutina, onda je to manji intenzitet, ali svakako je dobro. Za skidanje kilograma meni je bio najbolji brzi hod. Hodanje je zakon!", ispričala je.