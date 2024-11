Marijina potresna ispovijest: 'Počela sam se rezati s 12 godina, kažnjavala sam se jer sam mislila da sam ja kriva'

"Psihologica je rekla kako nećemo načimati te stvari sada jer ako to napravimo, da neću uspjeti u ovom procesu. Dala mi je savjet da, kada izađem van, nastavim s psihoterapeutom za traume", rekla je Marija na treningu. Trenericu Mirnu zanimalo je o čemu se radi.

"To sam rješavala suzama, rezanjem... Rezala bih ruke i noge. Drugačije nisam znala. Nisam htjela svoje opterećivati. Počelo je s 12 godina. Skrivala sam to i kad si u takvoj situaciji, možeš pronaći način da to sakriješ od obitelji", naglasila je.

"Kažnjavala sam sebe jer sam mislila da sam ja kriva što se neki ljudi tako ponašaju prema meni. Najviše je utjecalo maltretiranje vršnjaka. Uvijek sam bila meta", zaključila je.

