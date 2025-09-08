Emisije
Život na vagi

Marijina transformacija tek je započela, a publika je već oduševljena: 'Predivna djevojka, prirodna i skromna'

Nakon što je na vagi izgubila 5 kilograma i kroz suze priznala koliko joj sve to znači, podrška javnosti za Mariju ne prestaje stizati

RTL.hr
08.09.2025 07:34

Marija iz showa 'Život na vagi' postala je u rekordnom roku jedna od omiljenih kandidatkinja gledatelja. Nakon prvog vaganja, gdje je izgubila točno pet kilograma, rasplakala se pred svima: "Ne znam kad sam do ovog broja došla, ne mogu vjerovati. Šta uradi ova hrana i treninzi od mene." Ta iskrena reakcija, bez filtera i bez izgovora, osvojila je srca gledatelja. Na društvenim mrežama i ispod videa komentari podrške ne prestaju: 

'Predivna djevojka, simpatična, spontana, prirodna.'

'Samo hrabro. Toliko pozitivna i jednostavna.'

'Barem je iskrena, za razliku od mnogih. Bilo bi mi drago da uspije.'

'Ova cura će se trgnuti, fali joj jedan dobar rezultat da je potakne. Mlada je jako i od srca joj držim fige.'

Kroz suze i emocije, Marija je pokazala da u show nije došla samo zbog brojki, već zbog unutarnje promjene. A gledatelji su to prepoznali i odlučili, ona je borac za kojeg se isplati navijati. "Trudit ću se ovih dana da to još bude bolje", rekla je na kraju, dok joj je trenerica Mirna s ponosom čestitala.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

