Marijina transformacija tek je započela, a publika je već oduševljena: 'Predivna djevojka, prirodna i skromna'

Marija iz showa 'Život na vagi' postala je u rekordnom roku jedna od omiljenih kandidatkinja gledatelja. Nakon prvog vaganja, gdje je izgubila točno pet kilograma, rasplakala se pred svima: "Ne znam kad sam do ovog broja došla, ne mogu vjerovati. Šta uradi ova hrana i treninzi od mene." Ta iskrena reakcija, bez filtera i bez izgovora, osvojila je srca gledatelja. Na društvenim mrežama i ispod videa komentari podrške ne prestaju:
'Predivna djevojka, simpatična, spontana, prirodna.'
'Samo hrabro. Toliko pozitivna i jednostavna.'
'Barem je iskrena, za razliku od mnogih. Bilo bi mi drago da uspije.'
'Ova cura će se trgnuti, fali joj jedan dobar rezultat da je potakne. Mlada je jako i od srca joj držim fige.'
Kroz suze i emocije, Marija je pokazala da u show nije došla samo zbog brojki, već zbog unutarnje promjene. A gledatelji su to prepoznali i odlučili, ona je borac za kojeg se isplati navijati. "Trudit ću se ovih dana da to još bude bolje", rekla je na kraju, dok joj je trenerica Mirna s ponosom čestitala.
