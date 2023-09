Marsela Karamatić za RTL.hr o neopisivoj ljubavi: 'Karmela je uz mene i u ovoj situaciji'

"Neugodno mi je jer mislim da me ljudi osuđuju. Jednostavno želim živjeti kao normalan čovjek da ne moram razmišljati o tome hoće li nešto puknuti ako sjednem na to", rekla je Marsela Karamatić, koja je shvatila da je došla do situacije kad se jednostavno mora izboriti za sebe i svoju budućnost. Za RTL.hr se osvrnula na svojih prvih tjedan dana u showu.

Kakvi su tvoji dojmovi nakon prvih tjedan dana?

Sad mi je super, imam razne bolove i teške i naporne treninge, ali mi je dobro jer mijenjam svoj život. Navikavam se na novu sebe i na neka nova postignuća.

Koja su to postignuća?

Svaki dan je neko novo postignuće za mene. Na velikom izazovu imali smo puzanje ispod prepreka, hodanje po blatu i svašta nešto gdje sam mislila da to neće moći i na kraju sam došla do cilja. Bio mi je cilj da dovršim taj poligon.

Odgovaraju li ti treninzi?

Nadam se da će biti lakši. Čim skupim mišićnu masu da će mi biti lakše.