Marsela o sestri Karmeli: 'Mi smo najbolje prijateljice, a u šali sam joj nadjenula nadimak - Hitler'

"Ona bi meni rado pomogla, no ja joj ne želim zadavati dodatne poslove. Želim da se fokusira na sebe i na svoju karijeru".

"Mi smo ti najbolje prijateljice. Uvijek smo bile zajedno, zajedno smo izlazile, igrale se zajedno, išle skupa u osnovnu školu. Čak i na trening. Trenirala me i bila sam super. Ja sam ti nju zvala Hitler", našalila se Marsela i dodala:

"Kada treniram duže vrijeme, zavolim to, ali trebam se natjerati da treniram duži period. Nije mi ovo prvi put da pokušavam skinuti kilograme", rekla je Marsela Karamatić . Trener Edo upitao ju je za njezinu sestru Karmelu, koja je bodybuilderica i zaljubljenica u sport te je sudjelovala u prošloj sezoni showa 'Superpar'. Zanimalo ga je kako su tako drugačije.

Karmela je Marseli velika potpora na putu k zdravijem načinu života, a upravo ju je ona ispratila u 'Život na vagi'. Tada smo porazgovarali s njom.

"Marsela je i ranije znala smršavjeti po 20 kilograma, zadnjom dijetom je došla i do 114 kilograma, ali najbitnija je psiha koja joj nije dozvoljavala da bude zadovoljna sa sobom i lagano krene prema starim obrascima. Ne mogu naći riječi koliko je teško kad želiš pomoći svom članu obitelji, a ne možeš jer riječi ne dopiru do nje. Nevjerojatna je situacija s kojom se ona bori, tu su u pitanju godine patnje i nezadovoljstva", rekla je tada Karmela. Sestri je velika podrška i drži fige da dođe do finala i promijeni život iz korijena.

