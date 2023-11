Marsela očitala lekciju kandidatima: 'Ako ovdje nisi sredio glavu, vani sigurno nećeš moći'

Marsela Karamatić ispala je u petom ciklusu 'Života na vagi', ali je vraćena zbog želje kapetana Gorana Bartulovića. Marsela je u show, kako su rekli kandidati, unijela potrebnu pozitivnu energiju. Na vaganju je otkrila kako joj je bilo skidati kilograme u vanjskom svijetu.

"Ako ti ovdje nisi sredio glavu, ako se ti nisi ovdje obranio od iskušenja, vani sigurno nećeš moći. Vani sam bila u situaciji kada sam bila na rubu. Kada sam bila na rođendanu, roštilju. Dok su ljudi jeli tortu, ja sam jela jagode. Dok su ljudi roštiljali, ja sam jela pečenu piletinu. Svakodnevno sam šetala, išla sam u šumu. Išla sam na neku vrstu planinarenja gdje sam prošla nekoliko kilometara. Bila sam ponosna jer sam došla do određenog cilja kojeg smo si zadali. On je bio ponosan na mene. Motiviralo me to što sam htjela dokazati kako se i vani može uspjeti. Ja mogu isto biti nekome uzor s obzirom na to da sam prva ispala", rekla je Marsela.

Ova kandidatkinja je vani skinula 7,1 kilograma. "To je nešto što sam ostvarila sama, lijep je osjećaj", naglasila je.

Trenutačno je u crvenom timu, što joj je bila velika želja, a ona se i ostvarila.

Show 'Život na vagi' pogledajte na platformi Voyo.