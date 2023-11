Marsela, sretan ti rođendan! Timovi joj priredili iznenađenje unatoč međusobnim nesuglasicama

Marsela Karamatić proslavila je 28. rođendan u showu 'Život na vagi'. "Wow, svaka čast svima koji su sudjelovali u tome da me iznenade i hvala im puno. Stvarno su se ljudi potrudili, dobila sam tortu i balone i dugu i porukice i poklon. Sve sam dobila, kao da sam u vanjskom svijetu tako da mi je to nadomjestilo to što bih dobila doma od svojih ", rekla je Marsela.

Prijateljica Silvija pripremila joj je zdravu tortu što ju je također oduševilo.

No, kapetan Goran primijetio je kako rođendan nije onakav kakav bi trebao biti.

"Jednostavno nije mogla pokazati emocije zato što je zabrinuta za okolinu i za negativne utjecaje na nju. Nije si dopustila da bude sretna kada bi trebala biti sretna, kada je njezin dan", rekao je Goran. I Dajana je primijetila kako ništa nije kao prije...

