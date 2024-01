Martin Jakubovski za RTL.hr o budućim planovima: 'Jure i ja razmišljamo pokrenuti svoj neki mini brend'

Martin Jakubovski je bio najmlađi kandidat ove sezone, a malo mu je nedostajalo da dođe do finala. Naime, u izazovu u kojem je sudjelovao, pobijedio je Mislav Vlašić i postao tajni finalist. Martin je na prvom vaganju showu imao 161 kilogram, a na finalnom 112 kilograma što znači da je izgubio 49 kilograma. Izgubio je 30,4 posto tjelesne mase.

Martin je za RTL.hr podijelio svoje dojmove o 'Životu na vagi' te je otkrio što mu je bilo najteže i bi li nešto promijenio.

Koji je tvoj kratak osvrt na 'Život na vagi'?

Došao sam tik pred finale, ali ne mogu reći da mi je žao jer ljudi su dali sve od sebe. Ja nisam imao taj postotak, nisam uspio ući. Moj put u 'Životu na vagi' je bio stvarno trnovit, mogu reći dosta težak. Jako puno i suza i znoja, svega je tu potrošeno i nije mi žao. Nisam baš puštao suze u javnosti, no bilo ih je. To mogu posvjedočiti moji prijatelji s kojima sam stvarno bio dobar u kući. Realno, to je jedan proces u kojem nam nedostaje naša obitelj i naši bližnji i stvarno je dosta teško.

Koji ti je bio najteži period?

Moj najteži period je bio na Brijunima jer nisam toliko privržen moru, a i u tom tjednu su bili neki datumi koji su mi dosta bitni u životu. Nisam bio s tim osobama, s kojima su ti datumi povezani pa mi je bilo dosta teško.