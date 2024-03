Martin Jakubovski za RTL.hr o prekidu s djevojkom koja ga je prijavila u show: 'Bila je velika podrška'

Ljudi na ulici me prepoznaju, starija populacija koja je pred TV-om pogotovo, ali i dosta mladih koji dolaze u Vukovar sa školama! U show te prijavila djevojka koja ti je, uz tvoju obitelj, bila najveća podrška. Jesi li još uvijek u sretnoj vezi?

Život nakon showa Život na vagi' mi je promijenjen u potpunosti. Dosta sam se okrenuo treniranju i skoro svaki dan odrađujem vježbe! Ako se slučajno dogodi dan bez treninga imam viška energije i jednostavno ne znam gdje bi je potrošio. Promijenio sam svoju okolinu, našao sam posao, ali uz to sve stignem trenirati i pripremati se za Policijsku akademiju.

Zadovoljan sam sa skinutim kilogramima, volio bih skinuti još desetak kilograma, ali vjerujem da ću uspjeti i to, s obzirom na to da sad trčim svaki dan otprilike pet kilometara. Često svoje pratitelje obavijestim nekim novim uspjehom na svom Instagram profilu.



Cilj ti je upisati Policijsku akademiju, kako napreduju pripreme?

Pokušavam ostvariti svoj cilj i iz dana u dan treniram i vježbam kako bi to uspio. Ne znam kako će biti ove godine, jer natječaj još nije izašao, ali nadam se da neće primati samo školarce. Ako bude tako, onda se nagodinu upisujem.



Nastavio si druženja s Perom i Jurom i nakon showa, a čak ste i razmišljali o zajedničkom pokretanju nekog posla. Jeste li uspjeli u svom naumu?

Jure, Pero i ja se dosta družimo. U narednom periodu bi Pero i ja trebali ići posjetiti Juru, ali moramo vidjeti kako će to biti izvedivo s obzirom na to da svi radimo. Možda neka proslava 1. svibnja na Viru ili tako nešto, ako nam Jure neće imati obaveza. Jure i ja smo radili neke majice i to sve, ali trenutno su samo za naše potrebe. Nemamo toliko viška vremena da se posvećujemo društvenim mrežama poput Tik Toka ili YouTubea, pa nismo kretali u neku veću proizvodnju, iako ljudi baš vole pogledati naše live sadržaje koji dosežu velike brojeve pregleda na Tik Toku.

