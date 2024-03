Martin je u 'Životu na vagi' govorio kako sve to radi zbog djevojke, a nakon izlaska je naprasno puklo!

Bivši kandidat 'Života na vagi' Martin Jakubovski bio je ujedno i najmlađi kandidat sedme sezone. Poučen iskustvom oca Ivana Jakubovskog, koji se također natjecao u showu, odlučio je i on javno skidati kilograme. Nekoliko je puta istaknuo kako mu to neće biti problem jer je otac prošao kroz sve to pa može i on, a često je spominjao i djevojku, koja ga je u show i prijavila. Na jednom je treningu otkrio i kako to sve radi zbog nje, što je pomalo naljutilo trenericu Mirnu Čužić.

"Koji je razlog zašto si ovdje? Tko te poslao?", pitala je trenerica Mirna Martina koji se tada iskazao na treningu.

"Djevojka. Nisam se usudio sam prijaviti. Ovo sve radim zbog nje", rekao je, no ona mu je naglasila kako to mora prvenstveno raditi zbog sebe.

