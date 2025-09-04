Martina prozvala Antoniju: 'Više je razloga za njezinu nedisciplinu...'

Nakon što se kao najteža kandidatkinja u povijesti showa vratila u 'Život na vagi' , Antonija je ponijela i veliki teret, očekivanja publike, obitelji, okoline. No čini se da, kako kaže nutricionistica dr. sc. Martina Linarić, Antonija zapravo nije dala sve od sebe. U direktnom razgovoru, Martina ju je bez okolišanja suočila s pitanjem: "Zašto se neki dan ne potrudiš? Da malo promijeniš obrok? Tu moramo početi paziti." Antonija je pokušala objasniti: "Nekako je nisam htjela puno gnjaviti. Mislila sam da sve dobro znam i da mi to dobro ide. Ali očito smo sad skužili da to nije tako."

No Martina je bila jasna: "Možda je i to razlog zašto u ovih godinu dana nisi izgubila neku veću brojku na vagi." Tonka, kako je zovu, zbunjeno je priznala: "Vjerovatno. Mislim da kužim, ali opet ne kužim. Ide me, al' me ne ide." U tom trenutku, Martina je postavila ono ključno pitanje: "Zašto me ne pitaš? Zašto me ne zoveš? Znaš da sam ti na raspolaganju cijelu godinu, dvije, tri, pet, deset. Jesam li ti ikad ne odgovorila na poruku?"

Martina je tada, pred kamerama, dala i svoje stručno mišljenje: "Kod Tonke je tu više faktora što se tiče njezine nediscipline. Mislim da je pod velikim pritiskom javnosti, ukućana, okoline, koja od nje očekuje nerealno. I onda se jadna tu totalno izgubi. Zato u ovih godinu dana nije imala rezultate koje smo i mi očekivali od nje."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.