Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Martina prozvala Antoniju: 'Više je razloga za njezinu nedisciplinu...'

Antonija je mislila da sve radi kako treba, no stručnjakinja Martina Linarić upozorava: 'Zato u godinu dana nije bilo većih rezultata'

RTL.hr
04.09.2025 22:15

Nakon što se kao najteža kandidatkinja u povijesti showa vratila u 'Život na vagi', Antonija je ponijela i veliki teret, očekivanja publike, obitelji, okoline. No čini se da, kako kaže nutricionistica dr. sc. Martina Linarić, Antonija zapravo nije dala sve od sebe. U direktnom razgovoru, Martina ju je bez okolišanja suočila s pitanjem: "Zašto se neki dan ne potrudiš? Da malo promijeniš obrok? Tu moramo početi paziti." Antonija je pokušala objasniti: "Nekako je nisam htjela puno gnjaviti. Mislila sam da sve dobro znam i da mi to dobro ide. Ali očito smo sad skužili da to nije tako."

Antonija, Život na vagi
Antonija, Život na vagi FOTO: RTL

No Martina je bila jasna: "Možda je i to razlog zašto u ovih godinu dana nisi izgubila neku veću brojku na vagi." Tonka, kako je zovu, zbunjeno je priznala: "Vjerovatno. Mislim da kužim, ali opet ne kužim. Ide me, al' me ne ide." U tom trenutku, Martina je postavila ono ključno pitanje: "Zašto me ne pitaš? Zašto me ne zoveš? Znaš da sam ti na raspolaganju cijelu godinu, dvije, tri, pet, deset. Jesam li ti ikad ne odgovorila na poruku?"

Martina, Život na vagi
Martina, Život na vagi FOTO: RTL

Martina je tada, pred kamerama, dala i svoje stručno mišljenje: "Kod Tonke je tu više faktora što se tiče njezine nediscipline. Mislim da je pod velikim pritiskom javnosti, ukućana, okoline, koja od nje očekuje nerealno. I onda se jadna tu totalno izgubi. Zato u ovih godinu dana nije imala rezultate koje smo i mi očekivali od nje."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

martina linarić život na vagi antonija
Život na vagi

Kapa do poda! Pobjednički tim u 'Životu na vagi' iznenadio odlukom

Moglo bi te zanimati

Rebecca i Mario za RTL.hr otkrili istinu o Nikolini: 'Nije bilo onako kako se pričalo'

Antonija iz 'Života na vagi' sada jasno zna što želi: 'Osamostaliti se napokon i možda pronaći ljubav'

Edo usred treninga 'poludio' na Antoniju: 'Ti meni ovo zoveš trudom?!'

Ivica iz 'Života na vagi' ponovno kod liječnice: Evo kakvi su danas rezultati

Snežana iz 'Života na vagi': 'Majci ne mogu oprostiti. Previše ljutnje nosim u sebi'

Tamara za RTL.hr otkriva svoje ciljeve u 'Životu na vagi': 'Na kraju ovog putovanja želim biti bolja mama'