Martinov otac bio je u 'Životu na vagi', a sad se i on odlučio za promjenu: 'Znam što me čeka'

Martin Jakubovski (21) razgovorljiv je i emotivan dečko, sin je bivšeg kandidata iz 'Života na vagi' Ivana Jakubovskog, koji je bio najteži kandidat četvrte sezone! Naime, Ivan je u show ušao sa 241,9 kilogram, a iz 'Života na vagi' izašao 59,2 kilograma lakši! I još se jednom pokazala istinitom izreka - kakav otac, takav sin. Martin priznaje da oduvijek ima problema s težinom i za to krivi sebe, a ne članove svoje obitelji s kojima je jako povezan i s kojima i radi.

"Onda nisam uspio jer me prošla volja. Bili su veliki kilogrami u pitanju. Sada me prijavila djevojka. I do neba sam joj na tome zahvalan. Došao sam ovdje s namjerom da skinem što više kilograma i da joj budem još ljepši", rekao je Martin kroz šalu.

U pratnji mu je bila i majka koja kaže da su slatkiši glavni razlog zašto su se kilogrami nagomilali. Tata mu je rekao da se ne smije vratiti prije finala. Martin trenutačno ima 161 kilogram.