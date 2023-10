Martinu je važnija Ljube od Dajane iz njegova tima: 'Nisam zadovoljna. Ne da mi se ići kući!'

icon-close

Karlovački kraj poznat je i po raftingu, a u današnjem velikom izazovu održat će se napeta utrka čamaca. Životna želja bila mi je ići na rafting tako da top, jedva čekam", rekla je Dajana. Timovi su morali proći kroz ciljnu ravninu, odnosno, između crvene i plave bove. Utrku su vodili skiperi Damjana i Patrik, a nagrada je bila dva kilograma prednosti na vaganju! Vrijedi se pomučiti i boriti do zadnje kapi znoja", komentirao je Edo i otkrio da treneri idu s njima u čamce. U plavom timu bila je cura viška pa su vukle slamke, a najkraću je izvukla Marie koja se ionako boji vode. Plavci su dobri u veslanju, često na treninzima radimo na ergometru i većina pokazuje zavidne vještine", rekla je Mirna. Skiperi su navigirali, treneri bodrili timove, a Edo se nije mogao koncentrirati samo na svoje jer se vidio da se plavi tim odvojio. Frustriralo me što su odmah napravili prednost", komentirao je Goran, a Mirna je bila ponosna kako su plavci suvereno grabili do cilja.

Crveni su se zabili u obalu, a Edo je komentirao kako su previše gledali gdje ne žele otići i upravo se to dogodilo. Poslije otočića nismo ih više ni vidjeli ni čuli, u daljini je bio neki 'hop', ali sam znao da su daleko i da nema frke ako nastavimo istim tempom", rekao je Martin. Plavci su stigli prvi, a Edo se osjećao kao da im je crveni tim prepustio pobjedu pa je poslije razgovarao s njima o tome. Teško mi je reći da su mogli dati više kad sam vidio da su se trudili", rekao je Edo i objasnio im kako plavci imaju veliku stratešku prednost s dva kilograma manje na vaganju. Ljube je razgovarala s Dajanom jer se uplašila kad je pala s čamca i nagutala se vode, što ju je vratilo u prošlost, kad je s 14 godina skočila u more, udarila glavom u kamen i ostala na dnu. Da jedan momak to nije vidio, ne bih danas bila tu", rekla je, a Dajani je bilo drago što je to podijelila s njom, zaplakala i izbacila to iz sebe. Nakon izazova uslijedio je dvoboj kapetana u tri discipline - snazi, izdržljivosti i znanju. Nagrada je imunitet, koji možete iskoristiti sami ili ga predati nekome od članova vašeg tima", rekla je Mirna, a Edo dodao da imunitet vrijedi samo u nadolazećem vaganju. Prvi zadatak bio je dovući saonice koje su bile pune utega od 60 kilograma do ciljne ravnine, što je Goran napravio za 17 sekundi 46 stotinki, a Martin za 16 sekundi! U kvizu znanja bio je bolji Goran, a na red je došla i igra ravnoteže - stajanje na panju s jednom nogom u zraku u čemu je uspješniji bio Goran.

Htio sam Goranu prepustiti nagradu jer sam znao da će završiti u dobrim rukama, odnosno, kod njegove žene", priznao je Martin i dodao kako joj je želio osigurati barem još jedan tjedan da bude u kući. Očekivano, Goran je imunitet dodijelio svojoj supruzi, čemu se Martin i nadao. Dajana i Nina komentirale su kako im je sve bilo nekako čudno oko tog izazova te da su cijeli tjedan priželjkivali imunitet koji bi dali Dajani zbog njezinih hormonskih poremećaja. A i nije baš da me vaga voli, uvijek dobro dođe imunitet", dodala je Dajana. Uslijedio je trening prije vaganja, a kandidati su bili prilično umorni i iscrpljeni. A Mirnu je zanimalo i što se zapravo dogodilo s tim stajanjem na panju i zašto je namjerno predao nagradu crvenom timu. Kakve su to sad kalkulacije?" zanimalo je trenericu kojoj nije bilo jasno zašto je želio pomoći Ljube, a ne Dajani kojoj bi to dobro došlo, no Martin je vjerovao da će plavci biti bolji na vaganju. Trenericu je zanimalo i zašto se tim raspada i svako malo netko želi kući, a Martin je komentirao kako ne može nikoga zadržati ako želi napustiti show.

