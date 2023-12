Martinu smetaju odnosi u kući: 'Bacaju me iz fokusa i često pomislim kako bi mi bilo bolje da sam doma'

Martin je na vaganju priznao kako sve svađe i priče koje kruže kućom utječu na njega. ''Bacaju me iz fokusa i često pomislim kako bi mi bilo bolje da sam doma, a ne tu. Baš ono, skrenu me totalno s puta, ali sam odlučio da se uopće ne ću obazirati na to. Rekao sam sam sebi: fokus, treninzi, vježbanje i idemo do kraja'', komentirao je najmlađi kandidat Martin. Mirna smatra kako Martin daje sve od sebe, no da ima dojam da ga još uvijek nekad malo treba motivirati. ''Nadam se da će tako nastaviti. Možda nekad malo neke nesuglasice unutar kuće poljuljaju fokus, no mislim da je već svima pomalo dosta i da su umorni – pa tako i on. Što se tiče treninga, on sve korektno odrađuje, kao i uvijek. Tako da – bravo Martin'', rekla je Mirna te nadodala kako smatra da je umoran od svega te da mu nedostaje obitelj.