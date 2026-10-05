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Život na vagi

Matea iz 'Života na vagi' je učiteljica, a na njihov dan poručuje: 'Nije mi važno samo da djeca znaju točan odgovor, želim da budu dobri ljudi'

Bivšu natjecateljicu 'Života na vagi' Mateu Ilinčić gledatelji su upoznali kroz njezinu osobnu transformaciju, no važan dio njezina života odvija se daleko od televizijskih kamera. Matea je učiteljica, a povodom Svjetskog dana učitelja za RTL.hr otkrila je što joj taj poziv znači i koje vrijednosti želi prenijeti svojim učenicima

RTL.hr
05.10.2026 14:06

Za Mateu učiteljski posao nije nešto što završava prenošenjem školskog gradiva. Ističe kako vjeruje da je riječ o pozivu za koji su potrebni ljubav prema djeci, strpljenje, razumijevanje i velika odgovornost.

"Za mene je biti učiteljica puno više od samog zanimanja – to je poziv. Smatram da ne može svatko biti učitelj i da je za ovaj posao potrebno imati posebnu ljubav prema djeci, strpljenje i spremnost na različite izazove", rekla je Matea.

Upravo su djeca ono zbog čega toliko uživa u svom poslu. Njihova iskrenost, vedrina i energija mogu joj, kaže, popraviti i najteži dan, a zanimljivo je da su upravo učenici promijenili i nju.

Matea Ilinčić, Ljubav je na selu
Matea Ilinčić, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

"Prije sam bila dosta nestrpljiva osoba, ali uz djecu sam shvatila koliko je važno biti smiren, staložen i strpljiv", priznala je.

Dodaje kako je jedna od najljepših strana učiteljskog poziva upravo činjenica da učenje nikada nije jednosmjerno.

"Najljepše mi je to što u ovom poslu ne učim samo ja njih, nego i oni uče mene. Djeca me svakodnevno uče strpljivosti, upornosti, smirenosti, razumijevanju i mnogim drugim vrijednostima", istaknula je.

'Škola nije samo mjesto na kojem djeca usvajaju znanje'

Ipak, Matea želi da njezini učenici iz učionice ponesu puno više od znanja propisanog školskim programom. Posebno joj je važno prenijeti im vrijednosti uz koje je i sama odrasla – međusobno pomaganje, poštovanje, poštenje i empatiju.

Matea Ilinčić
Matea Ilinčić FOTO: Privatni album

"Smatram da škola nije samo mjesto na kojem djeca usvajaju znanje iz različitih predmeta, već i mjesto na kojem uče kako biti dobri ljudi. Želim ih naučiti da pomažu jedni drugima, da budu tu jedni za druge, da poštuju druge i da nikada ne zaborave koliko je važno biti čovjek", objasnila je.

Učenicima želi pokazati i da pogreške nisu nešto čega se trebaju bojati. Važnije joj je da imaju hrabrosti pokušati, postavljati pitanja i iznijeti vlastito mišljenje nego da baš svaki put imaju spreman točan odgovor.

"Smatram da je puno važnije od toga da dijete uvijek zna točan odgovor, naučiti ga da bude dobro, empatično, odgovorno i pošteno", poručila je.

Posebno zahvalna svojim kolegama

Matea je povodom Svjetskog dana učitelja istaknula i ljude s kojima svakodnevno dijeli učionice i školske izazove. Za svoje kolegice i kolege ima samo riječi zahvalnosti, a posebno cijeni podršku i iskustvo koje od njih dobiva.

Matea Ilinčić
Matea Ilinčić FOTO: Privatni album

"Uz njih se osjećam prihvaćeno, sigurno i uistinu voljeno. Od njih svakodnevno učim i zahvalna sam što mogu raditi u okruženju u kojem postoji međusobno poštovanje, razumijevanje i podrška", rekla je.

A kada razmišlja o tome što bi voljela da njezini učenici jednoga dana pamte, ocjene i školsko gradivo nisu na prvome mjestu. Voljela bi da im u sjećanju ostane nešto mnogo osobnije.

"Voljela bih da moji učenici jednog dana, kada odrastu, ne pamte samo ono što sam ih naučila iz školskog gradiva, nego da se sjete neke moje riječi, savjeta, osmijeha ili situacije u kojoj sam im pomogla", poručila je Matea te zaključila: "Ako iz škole ponesu znanje, ali prije svega postanu dobri, pošteni, vrijedni i empatični ljudi, smatrat ću da sam svoj posao učiteljice napravila kako treba."

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