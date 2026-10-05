Matea iz 'Života na vagi' je učiteljica, a na njihov dan poručuje: 'Nije mi važno samo da djeca znaju točan odgovor, želim da budu dobri ljudi'

Bivšu natjecateljicu 'Života na vagi' Mateu Ilinčić gledatelji su upoznali kroz njezinu osobnu transformaciju, no važan dio njezina života odvija se daleko od televizijskih kamera. Matea je učiteljica, a povodom Svjetskog dana učitelja za RTL.hr otkrila je što joj taj poziv znači i koje vrijednosti želi prenijeti svojim učenicima

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Za Mateu učiteljski posao nije nešto što završava prenošenjem školskog gradiva. Ističe kako vjeruje da je riječ o pozivu za koji su potrebni ljubav prema djeci, strpljenje, razumijevanje i velika odgovornost. "Za mene je biti učiteljica puno više od samog zanimanja – to je poziv. Smatram da ne može svatko biti učitelj i da je za ovaj posao potrebno imati posebnu ljubav prema djeci, strpljenje i spremnost na različite izazove", rekla je Matea. Upravo su djeca ono zbog čega toliko uživa u svom poslu. Njihova iskrenost, vedrina i energija mogu joj, kaže, popraviti i najteži dan, a zanimljivo je da su upravo učenici promijenili i nju.

icon-expand icon-close icon-close Matea Ilinčić, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

"Prije sam bila dosta nestrpljiva osoba, ali uz djecu sam shvatila koliko je važno biti smiren, staložen i strpljiv", priznala je. Dodaje kako je jedna od najljepših strana učiteljskog poziva upravo činjenica da učenje nikada nije jednosmjerno. "Najljepše mi je to što u ovom poslu ne učim samo ja njih, nego i oni uče mene. Djeca me svakodnevno uče strpljivosti, upornosti, smirenosti, razumijevanju i mnogim drugim vrijednostima", istaknula je.

'Škola nije samo mjesto na kojem djeca usvajaju znanje'

Ipak, Matea želi da njezini učenici iz učionice ponesu puno više od znanja propisanog školskim programom. Posebno joj je važno prenijeti im vrijednosti uz koje je i sama odrasla – međusobno pomaganje, poštovanje, poštenje i empatiju.

icon-expand Matea Ilinčić FOTO: Privatni album

"Smatram da škola nije samo mjesto na kojem djeca usvajaju znanje iz različitih predmeta, već i mjesto na kojem uče kako biti dobri ljudi. Želim ih naučiti da pomažu jedni drugima, da budu tu jedni za druge, da poštuju druge i da nikada ne zaborave koliko je važno biti čovjek", objasnila je. Učenicima želi pokazati i da pogreške nisu nešto čega se trebaju bojati. Važnije joj je da imaju hrabrosti pokušati, postavljati pitanja i iznijeti vlastito mišljenje nego da baš svaki put imaju spreman točan odgovor. "Smatram da je puno važnije od toga da dijete uvijek zna točan odgovor, naučiti ga da bude dobro, empatično, odgovorno i pošteno", poručila je.

Posebno zahvalna svojim kolegama

Matea je povodom Svjetskog dana učitelja istaknula i ljude s kojima svakodnevno dijeli učionice i školske izazove. Za svoje kolegice i kolege ima samo riječi zahvalnosti, a posebno cijeni podršku i iskustvo koje od njih dobiva.

icon-expand Matea Ilinčić FOTO: Privatni album