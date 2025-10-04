Matea iz 'Života na vagi' za RTL.hr: 'Izgubila sam 40 kg. San mi je istrčati maraton, a ljudi mi stvarno govore da sličim na Selenu Gomez'

Na početku emisije imala je 103 kilograma, a uz upornost i promjenu životnih navika, bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Matea Ilinčić, uspjela je skinuti impresivnih 40 kilograma, a sada je za RTL.hr otkrila kako se osjeća te čime se bavi.

"Trenutačno se u životu osjećam odlično. Preselila sam se u Zagreb, tu živim već dvije godine. Radim kao učiteljica u školi, završila sam fakultet prošle godine", ispričala je Matea.

Njezin put transformacije bio je zahtjevan, ali i inspirativan. "Sveukupno sam skinula 40 kilograma. Prvo sam imala trenera s kojim sam trenirala, a sada treniram sama i to tri puta tjedno. Svaki dan prohodam 15 do 20 tisuća koraka. Volim i trčati te bih voljela sudjelovati u maratonu, ali za to još moram smršaviti", otkrila je.