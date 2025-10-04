Emisije
Život na vagi

Matea iz 'Života na vagi' za RTL.hr: 'Izgubila sam 40 kg. San mi je istrčati maraton, a ljudi mi stvarno govore da sličim na Selenu Gomez'

Matea Ilinčić, kandidatkinja pete sezone showa 'Život na vagi', nakon velikog životnog preokreta danas živi ispunjenije i sretnije nego ikada prije

RTL.hr
04.10.2025 08:00

Na početku emisije imala je 103 kilograma, a uz upornost i promjenu životnih navika, bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Matea Ilinčić, uspjela je skinuti impresivnih 40 kilograma, a sada je za RTL.hr otkrila kako se osjeća te čime se bavi.

"Trenutačno se u životu osjećam odlično. Preselila sam se u Zagreb, tu živim već dvije godine. Radim kao učiteljica u školi, završila sam fakultet prošle godine", ispričala je Matea.

Njezin put transformacije bio je zahtjevan, ali i inspirativan. "Sveukupno sam skinula 40 kilograma. Prvo sam imala trenera s kojim sam trenirala, a sada treniram sama i to tri puta tjedno. Svaki dan prohodam 15 do 20 tisuća koraka. Volim i trčati te bih voljela sudjelovati u maratonu, ali za to još moram smršaviti", otkrila je.

Iako više nije dio showa, Matea rado prati novu sezonu. "Gledam novu sezonu 'Života na vagi' koliko stignem. Zadivljuju me treneri koji su nevjerojatno predani, ali i kandidati. GallaSandalla mi je baš bio zanimljiv. Kada vidim kandidate dođe mi da se vratim u show. To je jedinstvena prilika, oni tamo imaju stvarno sve", priznala je.

Osim zdravijeg života, Matea je dobila i neočekivane komplimente na račun izgleda. "Puno ljudi mi je reklo da sličim na Selenu Gomez, pogotovo nakon što sam smršavila i ošišala kosu", otkrila je uz osmijeh.

Podsjetimo, Matea je naišla na podršku kada je otvoreno progovorila da se udebljala od antidepresiva. Također je hrabro i otvoreno govorila o psihičkoj strani cijele priče, važnosti brige za mentalno zdravlje te unatoč društvenim stigmama progovorila o svemu pred milijunskom publikom.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

