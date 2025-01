Mateo iz 'Života na vagi' podijelio divne blagdanske prizore s obitelji, a pohvalio se i novom ulogom: 'Čestitke'

"Ponosan sam na sebe. Kad se vidim kako sam ušao i vidim ovo sada, nema se tu dalje pričati. Oduševljeni su supruga, djeca, prijatelji, kandidati. I kandidati su me jedva prepoznali", rekao je Mateo nedavno za RTL.hr, koji se u dogledno vrijeme planira vratiti na 120 kilograma, što smatra svojom optimalnom težinom, i to održavati do kraja života.

Tada je pohvalio i ekipu u showu.

"Odlična sezona, prava ekipa, bilo je tu nesuglasica, ali družimo se i nastavit ćemo tako i dalje", zaključio je.

