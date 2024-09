Mateo iz 'Života na vagi' za RTL.hr pokazao emotivnu stranu: 'Otac nas je nedavno napustio'

Prvi razlog su bila moja djeca, zatim moja lijenost i razmišljanje o budućnosti moga zdravlja, a dan prije prvog vaganja sam baš shvatio što me motiviralo na prijavo – to je moja žena jer imamo troje djece. Ona trči za jednim, drugog presvlači, trećeg hrani i tako stalno, a ja sve to gledam ležeći i još je zatražim da mi donese čokolade ili neko gazirano piće. Njegov sin Noa ima četiri i pol godine, kćerka Nika dvije i pol godine i Karlo jednu godinu.

Vidiš li se u finalu?

Vidim se.

Misliš li da možeš pobijediti?

Ne razmišljam o tome, trenutno mi je samo bitno da skidam kilograme do finala, a ako uđem u finale onda ćemo gledat i borit se za pobjedu.

Navedi jedan kratkoročni i jedan dugoročni cilj.

Kratkoročni cilj je skinuti 10 kilograma. Volio bih na prvom vaganju izgubiti sedam kilograma, a dugoročni da padnem na 100 kilograma, sada imam oko 198,6.

Čime bi se htio baviti?

Kao mali sam puno igrao košarku, mogu i sada igrati, no nakon minutu sam gotov. Onda mogu samo igrati slobodno bacanje da mi netko dodaje loptu, a za potrčati za loptom – teško. Najdraži mi je hobi pecanje, no to je samo: sjedi, lezi i gledaj štapove. Više volim to druženje uz pecanje. Do sad sam svaki godine išao na pecanje sa svojim ocem, no on nas je nedavno napustio. No, ja ću s tim nastaviti i svoju djecu učiti pecati.

