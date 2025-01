Mateo iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrio koliko kilograma ima nakon blagdana: 'Imao sam pauzu od treninga'

Otkrio je i kako su se odlično proveli na putovanju, na kojem je bio sa suprugom Ivanom i djecom Noom, Nikom i Karlom. ''Bili smo i na planini na snijegu po lijepom sunčanom vremenu, grudali se, pravili snjegovića – odlično je bilo'', komentirao je, a novogodišnja želja mu je da sve bude dobro i svi zdravi te da nastavi ovako kako je do sad sa skidanjem kilograma i treninzima.

''Želim svima zdravlje i da nastavim ovako kako sam krenuo sa treninzima. U finalu sam imao 110 kilograma, a sada imam 120. Imao sam pauzu od treninga tijekom blagdana, a sad od nove godine sam nastavio gdje sam stao'', otkrio je Mateo. To je inače kilaža koju je Mateo i priželjkivao - vratiti se nakon finala na 120 kilograma i to održavati do kraja života.

''Idem u teretanu i dosta se krećem, a što se prehrane tiče jedem sve, ali umjereno'', dodao je i komentirao kako su svi njegovi bližnji oduševljeni njegovom transformacijom.

