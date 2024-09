Mateo se slomio na treningu i priznao kako nije bio tu za suprugu i njihovo troje djece: Trener Edo mu dao hvalevrijedan savjet

"Svu brigu o djeci je vodila moja Ivana. Brigu o njima i o meni. Tu sam najviše zbog njih, da to promijenim. Ona trči oko jednog, trči oko drugog, treće presvlači, drugo hrani. Ja to gledam i uopće mi misli nisu bile da joj pomognem. A u tome svemu joj ja kažem da mi donese nešto slatko. Ako nema slatkog, ona mi uz to sve kaže da će mi napraviti palačinke", rekao je Mateo tužno.

"Stavio si si veliko breme na leđa. Ne mislim samo na kilograme. Imaš troje djece, želio bi još jedno. Ne može to žena sama. Moraš biti zdrav, moraš biti pokretan, trebaš biti netko na koga se ona može osloniti. Nemoj to olako shvatiti. To se zove odrastanje. To se zove tranzicija iz toga da si momčina i da postaneš muškarac", rekao mu je.

"Ovdje smo da sve izdržimo i da idemo ravno glavom", zaključio je Mateo.

