Mateo za RTL.hr o danima izvan showa: 'Djeca me nisu prepoznala, najstarijeg sam uplašio'

"Supruga se izenandila kada me ugledala. Djeca me nisu prepoznala. Ovaj mali me nije niti doživljavao, najstariji Noa je bio uplašen, a kćer je mislila da sam njezin ujo. Vjerujte mi da sam se teška srca vratio tu, bilo mi je teško ostaviti ženu i djecu. Kad nakon mjesec i pol dođeš doma, vidiš ih, vrlo je teško vratiti se, ali nisam dvojio", naglasio je Mateo.

"Osjećaj je fenomenalan. Hvala svima koji su me odlučili vratiti. Vjerujte mi, teška srca sam izašao iz ovog projekta. Bilo je tu i suza i svega. Kad sam dobio poziv da se vraćam, to je za mene bilo previše savršeno", rekao je Mateo u intervjuu za RTL.hr.

Iako je otpočetka bio vrlo motiviran za glavnu nagradu, shvatio je kako je ona u njegovoj situaciji manje bitna.

"Ostat ću motiviran i borit ću se cijeli život. Vidim kako funkcioniram s 29 kilograma manje i to me oduševilo. I mene i sve ostale, ženu, djecu, prijatelje. S ovom se kilažom osjećam fantastično. To je nešto fenomenalno za mene. Do moga cilja je dalek put, a cilj mi je doći do 100 kilograma", rekao je.

Pitali smo ga i o međuljudskim odnosima u showu i je li nekome krivo što se vratio.

"Mislim da je svima drago što sam se vratio, volim se zezati i ljudi su me takvog prihvatili. Međuljudski odnosi su odlični, bilo je prije nekih mjesec dana nekakvih kalkulacija što ja mrzim i to sam rekao na vaganju. To se odnosi na Tomislava, ali sad smo u redu", zaključio je.

