Mateo za RTL.hr o velikoj promjeni: 'Ljudi me ne prepoznaju, i bližnji kad me vide žele se upoznati samnom'

"Svi su mi rekli da sam previše mršav", rekao je Mateo iz 'Života na vagi' na početku razgovora i naglasio kako je vrlo dobro svjestan svoje ogromne promjene.

"Ponosan sam na sebe. Kad se vidim kako sam ušao i vidim ovo sada, nema se tu dalje pričati. Oduševljeni su supruga, djeca, prijatelji, kandidati. I kandidati su me jedva prepoznali", rekao je Mateo, koji se u dogledno vrijeme planira vratiti na 120 kilograma, što smatra svojom optimalnom težinom, i to održavati do kraja života.

Iako nije pobjednik, velika mu je želja bila doći do finala i u tome je uspio.