Mateo iz 'Života na vagi' ostvario si je najveću želju - da bude aktivan roditelj: Evo gdje sada uživa s obitelji

Bivši kandidat 'Života na vagi' i finalist showa Mateo Biloš uspio je u svome naumu - stigao je do finala i sve oduševio svojom transformacijom. U show se primarno prijavio zbog zdravlja, a i toga da više sudjeluje u odgoju svoje djece. Naime, Mateo se tijekom snimanja znao požaliti kako mu je krivo što je zakazao u tome smislu.

"Svu brigu o djeci je vodila moja Ivana. Brigu o njima i o meni. Tu sam najviše zbog njih, da to promijenim. Ona trči oko jednog, trči oko drugog, treće presvlači, drugo hrani. Ja to gledam i uopće mi misli nisu bile da joj pomognem. A u tome svemu joj ja kažem da mi donese nešto slatko. Ako nema slatkog, ona mi uz to sve kaže da će mi napraviti palačinke", rekao je Mateo tijekom treninga s Edom.

Sada se to u potpunosti promijenilo. Mateo je aktivan roditelj, s djecom i suprugom često ide na izlete, a sada se pohvalio onim u Bosnu i Hercegovinu gdje je obitelj uživala u zimskim radostima.