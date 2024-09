Mateu je teško pao Romanov odlazak: 'Prije sam bio usredotočen, sada samo mislim na ženu i djecu'

U prošloj epizodi kandidati su završili svoj prvi ciklus u 'Životu na vagi' i ostvarili sjajne rezultate nakon samo tjedan dana vježbanja, a posebno se istaknula Samanta koja je skinula fantastičnih 11 kilograma i srušila rekord Alena Abramovića, pobjednika treće sezone showa! Žuta linija odlučivala je tko će prvi napustiti show, ispod nje našli su se Mateo i Roman, no do glasanja nije ni došlo jer je Slavonac odlučio svoj put nastaviti kod kuće uz obećanje da neće posustati...

Mateo je, dakle, ostao bez para i zacijelo mu neće biti lako u novom ciklusu, a na idućem vaganju netko će također napustiti show. No do toga još ima tjedan dana i pred kandidatima su novi izazovi. "Prva noć bez Romana... Mogu reći da mi je bilo teško, navečer smo imali te neke razgovore i onda bismo zaspali. Bio sam budan do četiri sata; nemir, ustajao sam, izlazio na terasu... Mislio sam na ženu, djecu i ni na što drugo", rekao je i priznao da je dosad bio usredotočen, a sad su mu misli raspršene te da stalno gleda obiteljske fotografije i razmišlja kako je njima sada.