Miljenica! Gledatelji se slažu s trenerom Edom za Mariju: 'Neiskvarena, iskrena, divna mlada žena'

"Imaš sjajne odlike kao čovjek. Lako te je voljeti. Imaš ljudsku toplinu i djetinjasti zanos koji je prekrasan. Nemoj to nikada izgubiti. Svi odrastemo i izgubimo dijete u sebi. Ne gubi dijete u sebi", rekao joj je i zagrlio ju je. Marija se u svome stilu nasmijala.

Neki kandidati istaknuli su se kroz sezone 'Života na vagi' , a jedna od njih je i Marija . Svi su primijetili njezinu dobru narav i pozitivan duh. Trener Edo otkrio joj je kako ga je iskreno dotaknula.

Njezin karakter primijetili su i gledatelji, koji je od prvog dana ne prestaju hvaliti.

"Neiskvarena, iskrena, divna mlada žena", "Marija, do pobjede jer je najiskrenija", "draga i neiskvarena djevojka", "Mare, samo tako nastavi", "bravo drago dijete moje", "vjerujemo u tebe, da će sve doći na svoje mjesto", "duša showa", "to je djevojka koja nema nimalo zlobe u sebi", "legenda je", pisali su za Mariju.

Ističu je i kao favoritkinju.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.