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Život na vagi

Mimi iz 'Života na vagi' nakon pet tjedana otkrila što joj se dogodilo: 'Tijelo je tražilo odmor i dobilo ga je'

Marija Novak otkrila je zašto je napravila kratki predah i poslala važnu poruku svima koji rade na sebi

RTL.hr
24.06.2026 15:00

Marija Novak, gledateljima poznatija kao Mimi iz 'Života na vagi', i dalje predano radi na sebi te redovito motivira pratitelje iskrenim objavama o svom putu prema zdravijem životu.

Ovoga puta javila se iz Vukovara tijekom jutarnje šetnje i otkrila da je nakon nekoliko tjedana intenzivnog tempa odlučila poslušati svoje tijelo i uzeti kratku pauzu.

"Tijelo je tražilo odmor i dobilo ga je"

"Pauza nije odustajanje, nego pametan korak unatrag da bismo skočili naprijed. Nakon punih pet tjedana, tijelo je tražilo odmor i dobilo ga je", napisala je Mimi uz video koji je podijelila na društvenim mrežama.

Dodala je kako se sada ponovno vraća svojim navikama, spremna za nove izazove.

"Jutros se vraćam na stazu s novom energijom. Sat i pol hodanja prije posla kao najbolja priprema za radni dan", poručila je.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Važna poruka pratiteljima

Mimi je tijekom svog sudjelovanja u Životu na vagi' osvojila simpatije gledatelja iskrenošću i pozitivnim stavom, a upravo takav pristup njeguje i danas.

U objavi je istaknula kako je jednako važno znati kada treba stati i odmoriti se kao i biti discipliniran u ostvarivanju ciljeva.

"Slušajte signale koje vam tijelo šalje", poručila je svojim pratiteljima.

Ne odustaje od zdravijih navika

Iako priznaje da put promjene nije uvijek jednostavan, Mimi pokazuje kako se rezultati grade dugoročno, korak po korak. Jutarnje šetnje, disciplina i briga o vlastitom zdravlju i dalje su dio njezine svakodnevice, a njezina posljednja objava još je jednom podsjetila pratitelje da ponekad upravo odmor može biti ključ napretka.

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