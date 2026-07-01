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Život na vagi

Mimi iz 'Života na vagi' pozirala s tajanstvenim muškarcem: 'Možda te ne vide, ali ja znam tvoj miris, tvoj dodir, tvoj smijeh. Ti si moja najdraža tajna'

Marija Novak podijelila je rijedak zajednički trenutak, a emotivnom porukom privukla je brojne reakcije

RTL.hr
01.07.2026 08:00

Marija Novak, gledateljima poznatija kao Mimi iz Života na vagi', razveselila je pratitelje novom objavom na društvenim mrežama. Iako svoj privatni život rijetko dijeli s javnosti, ovoga je puta napravila iznimku te objavila fotografiju s muškarcem.

Marija (Mimi), Život na vagi
Marija (Mimi), Život na vagi FOTO: RTL

Emotivna poruka uz fotografiju

Uz objavu je napisala kratku, ali vrlo emotivnu poruku koja je raznježila njezine pratitelje.

"Možda te ne vide, ali ja znam tvoj miris, tvoj dodir, tvoj smijeh. Ti si moja najdraža tajna.", napisala je Mimi uz fotografiju.

Marija Novak, Život na vagi
Marija Novak, Život na vagi FOTO: Instagram

Privatnost čuva za sebe

Mimi je tijekom sudjelovanja u Životu na vagi' osvojila gledatelje iskrenošću i vedrim duhom, a i nakon završetka showa ostala je aktivna na društvenim mrežama. S pratiteljima redovito dijeli detalje svog puta prema zdravijem životu, no kada je riječ o ljubavnom životu, odlučila je zadržati dozu privatnosti..

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