Mimi iz 'Života na vagi' pozirala s tajanstvenim muškarcem: 'Možda te ne vide, ali ja znam tvoj miris, tvoj dodir, tvoj smijeh. Ti si moja najdraža tajna'

Marija Novak , gledateljima poznatija kao Mimi iz Života na vagi' , razveselila je pratitelje novom objavom na društvenim mrežama. Iako svoj privatni život rijetko dijeli s javnosti, ovoga je puta napravila iznimku te objavila fotografiju s muškarcem.

Uz objavu je napisala kratku, ali vrlo emotivnu poruku koja je raznježila njezine pratitelje.

"Možda te ne vide, ali ja znam tvoj miris, tvoj dodir, tvoj smijeh. Ti si moja najdraža tajna.", napisala je Mimi uz fotografiju.