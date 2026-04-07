Život na vagi

Mimi iz 'Života na vagi' šokirala iskrenom objavom: 'Nisam bila dobro'

Marija Novak, poznata kao Mimi iz 'Života na vagi', podijelila je emotivnu objavu u kojoj priznaje da je iza osmijeha skrivala bol i borila se sama sa sobom, poručivši da prava promjena počinje iskrenošću

07.04.2026 14:00

Bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi', Marija Novak, poznatija kao Mimi, ponovno je privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama, ali ovaj put ne zbog transformacije, već zbog iskrene i emotivne objave koja je mnoge dirnula.

Mimi, koju su gledatelji upoznali u osmoj sezoni popularnog RTL-ovog showa, i ranije je otvoreno govorila o borbi s kilogramima i samopouzdanjem. No sada je odlučila napraviti korak dalje i progovoriti o onome što se nije vidjelo pred kamerama.

"Smijem se na svakoj slici - ali nisam bila dobro"

U objavi koja je izazvala brojne reakcije, Mimi je podijelila nekoliko fotografija na kojima djeluje veselo i opušteno. No uz njih je napisala riječi koje otkrivaju potpuno drugačiju stvarnost:

"Smijem se na svakoj slici. I baš zato je teško objasniti koliko sam bila nesretna."

Otkrila je kako je s vremenom naučila skrivati emocije, toliko uvjerljivo da je i sama sebi počela vjerovati da je dobro.

"Naučila sam sakriti bol iza osmijeha toliko dobro da sam i sama počela vjerovati da sam okej. Ali nisam bila."

Marija Novak, Život na vagi FOTO: Instagram

Iskrenost kao prvi korak promjene

Ova objava nije, kako kaže, usmjerena na prošlost - već na istinu i osobni rast.

"I ovo objavljujem ne zbog prošlosti nego zbog istine. Jer prava promjena počinje kad si konačno iskren sam sa sobom."

Mimi je tijekom sudjelovanja u showu 'Život na vagi' prošla kroz zahtjevan fizički i psihički proces, a gledatelji su mogli svjedočiti njezinoj borbi, ali i napretku. Ipak, ovakve objave pokazuju da se najveće bitke često vode daleko od kamera.

Marija iz 'Života na vagi' blista od ljubavi: Nova objava sa zaručnikom Ivanom oduševila pratitelje

Dominik iz 'Života na vagi' podijelio dirljivu obiteljsku fotografiju za Uskrs: 'Blagoslov od nas, velikih i malih'

Moglo bi te zanimati

Dominik iz 'Života na vagi' podijelio dirljivu obiteljsku fotografiju za Uskrs: 'Blagoslov od nas, velikih i malih'

Štefica iz 'Života na vagi' uživa kao nikad: Evo gdje je otputovala za produženi vikend

Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' slavi 40. rođendan, Mare joj poslala poruku: 'Zaslužuješ najljepše stvari koje život može dati'

Dominik iz 'Života na vagi' o Uskrsu s petero djece: 'Slavimo nešto najvrjednije u životu kršćanina'

Mare iz 'Života na vagi' o Uskrsu: 'Iz djetinjstva nemam lijepih uspomena. Cijenim priliku da sama stvaram ljepše i toplije trenutke'

Iako je ispala među prvima, Tamara iz 'Života na vagi' danas ponosno pokazuje novu figuru

Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?