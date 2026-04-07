Mimi iz 'Života na vagi' šokirala iskrenom objavom: 'Nisam bila dobro'

Marija Novak, poznata kao Mimi iz 'Života na vagi', podijelila je emotivnu objavu u kojoj priznaje da je iza osmijeha skrivala bol i borila se sama sa sobom, poručivši da prava promjena počinje iskrenošću

Bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi', Marija Novak, poznatija kao Mimi, ponovno je privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama, ali ovaj put ne zbog transformacije, već zbog iskrene i emotivne objave koja je mnoge dirnula. Mimi, koju su gledatelji upoznali u osmoj sezoni popularnog RTL-ovog showa, i ranije je otvoreno govorila o borbi s kilogramima i samopouzdanjem. No sada je odlučila napraviti korak dalje i progovoriti o onome što se nije vidjelo pred kamerama.

"Smijem se na svakoj slici - ali nisam bila dobro"

U objavi koja je izazvala brojne reakcije, Mimi je podijelila nekoliko fotografija na kojima djeluje veselo i opušteno. No uz njih je napisala riječi koje otkrivaju potpuno drugačiju stvarnost: "Smijem se na svakoj slici. I baš zato je teško objasniti koliko sam bila nesretna." Otkrila je kako je s vremenom naučila skrivati emocije, toliko uvjerljivo da je i sama sebi počela vjerovati da je dobro. "Naučila sam sakriti bol iza osmijeha toliko dobro da sam i sama počela vjerovati da sam okej. Ali nisam bila."

Marija Novak, Život na vagi FOTO: Instagram

Iskrenost kao prvi korak promjene

Ova objava nije, kako kaže, usmjerena na prošlost - već na istinu i osobni rast. "I ovo objavljujem ne zbog prošlosti nego zbog istine. Jer prava promjena počinje kad si konačno iskren sam sa sobom." Mimi je tijekom sudjelovanja u showu 'Život na vagi' prošla kroz zahtjevan fizički i psihički proces, a gledatelji su mogli svjedočiti njezinoj borbi, ali i napretku. Ipak, ovakve objave pokazuju da se najveće bitke često vode daleko od kamera.

